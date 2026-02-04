 Aller au contenu principal
Russie: la croissance ralentit à 1% en 2025, annonce Poutine
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:26

( AFP / BEN STANSALL )

L'activité économique russe a progressé de 1% seulement en 2025, a annoncé mardi le président Vladimir Poutine, un rythme de croissance bien plus lent qu'en 2024, alors qu'elle peine à se redresser sous le poids de la guerre en Ukraine.

Les dépenses colossales engagées par l'armée russe dans le conflit ukrainien ont initialement stimulé la croissance du pays et permis à Moscou de déjouer les prévisions d'effondrement économique qui avaient suivi le lancement de son offensive en 2022.

Mais l'augmentation des dépenses a fait grimper l'inflation, pesant sur la croissance réelle du PIB, tandis que les entreprises ont dénoncé les coûts d'emprunt élevés mis en place pour freiner la hausse des prix.

"Le PIB russe a progressé de 1% l'an dernier. Ce chiffre est inférieur à la dynamique observée précédemment, comme nous le savons: en 2023 et 2024, la croissance était respectivement de 4,1 % et 4,3%", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion gouvernementale.

"Mais nous savons aussi que ce ralentissement n'était pas simplement prévisible ; on pourrait même dire qu'il était provoqué: il était lié à des mesures ciblées visant à réduire l'inflation", a ajouté M. Poutine.

Il a indiqué que l'inflation "avait été ramenée à 5,6%" l'an dernier, contre 9,5 % un an auparavant.

En décembre, la banque centrale de Russie a abaissé son taux directeur à 16%, l'inflation montrant des signes de ralentissement.

Cependant, l'agence statistique d'État Rosstat a affirmé l'an dernier qu'elle ne prévoyait pas que l'inflation annuelle atteigne l'objectif de 4% avant 2027.

"La tâche est claire : nous devons relancer la croissance de l'économie nationale, améliorer le climat des affaires et accroître l'investissement en mettant l'accent sur l'augmentation de la productivité du travail", a déclaré M. Poutine.

Moscou avait publié précédemment des informations budgétaires indiquant que ses recettes pétrolières et gazières – essentielles aux caisses de l'État – avaient chuté à leur plus bas niveau en cinq ans.

Les secteurs pétrolier et gazier du pays, ainsi que nombre de ses entreprises, sont soumis à de nombreuses sanctions européennes et américaines depuis l'envoi de troupes par Moscou en Ukraine en 2022.

Vladimir Poutine

