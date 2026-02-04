 Aller au contenu principal
Novartis: bénéfice net en hausse de 17% en 2025, à près de 14 milliards de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:27

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 17% pour l'exercice 2025, à près de 14 milliards de dollars (11,8 milliards d’euros).

Son chiffre d'affaires s'est accru de 8% par rapport à l'année précédente, à 54,5 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué, malgré une chute des ventes d'Entresto, son traitement phare contre l'insuffisance cardiaque, durant le quatrième trimestre face à la concurrence de versions génériques de ce médicament aux Etats-Unis.

Sa croissance durant l'exercice a été portée par d'autres traitements comme Kisqali (cancer du sein), Kesimpta (sclérose en plaques) ou Pluvicto (cancer de la prostate).

Le groupe a réalisé "une forte performance en 2025", en dépit de l'arrivée significative de génériques aux Etats-Unis", a déclaré son directeur général, Vas Narasimhan, cité dans le communiqué.

Pour 2026, le groupe table sur une croissance "faible à un chiffre" de ses ventes hors effets de change.

Il compte relever son dividende de 5,7% pour 2025 à à 3,70 francs suisses (4,03 euros) par action.

En décembre, Novartis et huit autres laboratoires ont conclu un accord avec le gouvernement américain visant à réduire le prix de certains médicaments en échange d’exemption de droits de douane pendant trois ans.

Les médicaments faisaient partie des produits exemptés de droits de douane lors des annonces de la Maison Blanche de début avril. Mais au fil de l'année, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de les taxer eux-aussi.

Dès avril, quelques jours après le annonces de ce que la Maison Blanche avait appelé le "Liberation Day", Novartis avait annoncé de vastes investissements aux Etats-Unis, avec une enveloppe de 23 milliards de dollars sur cinq ans pour y construire de nouvelles usines ou agrandir les sites existants. Il compte également mettre en place un nouveau centre de recherches.

