Wordline: BlackRock franchit à la hausse le seuil de 5% information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le géant américain de la gestion de fonds BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Worldline , annonce jeudi l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis.



L'AMF précise que ce franchissement, réalisé le 15 janvier, résulte à la fois d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.



BlackRock détient désormais 14.115.636 actions du groupe français spécialisé dans les technologies de paiement, soit 4,98% du capital et 4,31% des droits de

vote.



Hier, le groupe new-yorkais avait informé avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Worldline en raison d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, pour détenir 5,01% du capital et 4,34% des droits de vote.





