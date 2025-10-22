Woodside vend 10 % de sa participation dans Louisiana LNG et 80 % du gazoduc Driftwood pour 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX a déclaré jeudi qu'elle avait accepté de vendre une participation de 10 % dans le projet de gaz naturel liquéfié en Louisiane ainsi qu'une participation de 80 % et l'exploitation du gazoduc Driftwood à l'entreprise américaine Williams WMB.N pour un montant de 250 millions de dollars.
