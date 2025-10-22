 Aller au contenu principal
Woodside vend 10 % de sa participation dans Louisiana LNG et 80 % du gazoduc Driftwood pour 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 23:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX a déclaré jeudi qu'elle avait accepté de vendre une participation de 10 % dans le projet de gaz naturel liquéfié en Louisiane ainsi qu'une participation de 80 % et l'exploitation du gazoduc Driftwood à l'entreprise américaine Williams WMB.N pour un montant de 250 millions de dollars.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,47 USD NYMEX -0,40%
Pétrole Brent
64,11 USD Ice Europ +3,97%
Pétrole WTI
59,95 USD Ice Europ +4,13%
WILLIAMS COMPANI
62,150 USD NYSE -0,28%
WOODSIDE ENER
12,974 EUR Tradegate +3,46%
WOODSIDE ENER
15,1100 USD OTCBB +5,66%
