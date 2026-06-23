Woodside signe un accord d'approvisionnement en gaz avec Alcoa Australia

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Woodside Energy WDS.AX a accepté de fournir du gaz domestique à la filiale australienne d'Alcoa Corp AA.N de 2027 à 2030, a annoncé mardi le géant australien de l'énergie.

Voici quelques détails:

* Dans le cadre de cet accord, Woodside fournira 31,1 pétajoules de gaz domestique provenant de ses installations d’Australie-Occidentale aux raffineries d’Alcoa

* Cet accord fait suite à l’autorisation accordée en décembre 2025 par le gouvernement de l’Australie-Occidentale de prolonger l’exploitation de l’interconnexion entre les usines à gaz de Pluto et de Karratha, ce qui permet de traiter à Karratha des volumes supplémentaires de gaz provenant de Pluto pour le marché national

* En 2025, la production de gaz naturel de Woodside en Australie-Occidentale s'élevait à 90,3 pétajoules, soit près de 21 % de l'approvisionnement en gaz domestique de l'État, a précisé la société

* L'action Woodside a chuté de 1,5 % à 28,350 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 19 juin