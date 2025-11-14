Wolters Kluwer se renforce dans l'IA juridique avec le rachat de l'allemand Libra
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 11:30
Cette petite société berlinoise créée en 2023 par deux entrepreneurs, qui compte aujourd'hui une quinzaine d'employés, est à l'origine de Libra AI, un assistant juridique fondé sur l'IA, pensé comme une plateforme intuitive devant permettre aux cabinets d'avocats et aux directions juridiques d'optimiser leurs activités de recherche, de rédaction, de relecture et d'analyse.
Après un lancement en 2024, le service devrait générer un revenu récurrent annuel de l'ordre de cinq millions d'euros d'ici à la fin de l'année.
L'opération, qui prévoit le versement d'un montant initial de 30 millions d'euros qui pourrait être suivi d'autres paiements conditionnés à l'atteinte de certains objectifs, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois.
Valeurs associées
|93,0800 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,83%
A lire aussi
-
(AOF) - Atos (-3,27%, à 43,575 euros) Atos est victime de dégagements après avoir connu trois séances de hausse sur quatre depuis le début de la semaine dans un contexte défavorable pour les valeurs technologiques. La veille, le groupe avait annoncé le lancement ... Lire la suite
-
Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit faisant au moins quatre morts, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son ... Lire la suite
-
Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste. C'est la treizième grève de médecins depuis ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer