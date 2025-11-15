 Aller au contenu principal
Droits de douane: le Brésil salue le revirement américain, mais veut plus
information fournie par AFP 15/11/2025 à 18:04

Le vice-président brésilien Geraldo Alckmin, à Rio de Janeiro, le 16 septembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le gouvernement brésilien a estimé samedi que la levée de droits de douane annoncée par Donald Trump pour certains produits comme le café va "dans la bonne direction", tout en espérant davantage des négociations en cours.

Malgré l'annonce vendredi par le président américain de cette annulation de droits de douane de 10% dits "réciproques" sur certains produits agricoles en vigueur depuis avril, le Brésil demeure touché par une surtaxe punitive de 40% infligée par Washington sur une part importante de ses exportations vers les Etats-Unis.

Par conséquent, le café et la viande de boeuf, qui étaient taxés à 50% depuis le mois d'août, le sont désormais à 40%. Le Brésil est le premier producteur et exportateur mondial de ces deux produits.

Cette surtaxe de 40% a été imposée en représailles à une supposée "chasse aux sorcières" contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, allié politique de M. Trump, qui a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat en septembre.

La levée de certains droits de douane au niveau mondial annoncée vendredi est "positive et va dans la bonne direction", a déclaré samedi le vice-président du pays sud-américain, Geraldo Alckmin, lors d'un conférence de presse à Brasilia.

"Nous allons continuer à travailler pour réduire davantage (les droits de douane imposés au Brésil, ndlr). Dans le cas du café, il n'est pas logique de maintenir 40%, étant donné que le Brésil est le principal fournisseur des États-Unis", a-t-il affirmé.

Le dialogue entre Washington et Brasilia a repris ces dernières semaines, symbolisé par une rencontre entre Donald Trump et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva fin octobre en Malaisie.

Les négociations se poursuivent: le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a rencontré deux fois le ministre des Affaires étrangères brésilien Mauro Vieira cette semaine, mercredi au Canada puis jeudi à Washington.

Contrairement à la majorité des pays qui se sont vus imposer des surtaxes douanières par Washington, la balance commerciale du Brésil par rapport aux Etats-Unis est déficitaire.

Guerre commerciale
