Wolters Kluwer en retrait malgré des bénéfices en amélioration

Wolters Kluwer cède 1,3% à 70,7 EUR à Amsterdam, malgré la publication par le groupe spécialisé dans les informations professionnelles, les solutions logicielles et les services numériques d'un BPA ajusté de 2,83 EUR au titre de son 1er semestre 2026, en hausse de 14% à taux de change constants.

Sa marge opérationnelle ajustée a progressé de 100 points de base à 29,4%, pour un chiffre d'affaires de 3 033 MEUR, en hausse de 4% à taux de change constants et de 5% en croissance organique (dont une progression organique de 6% hors activités d'édition papier).

Les revenus récurrents du groupe (85% du total) ont progressé de 7% en croissance organique, portés en particulier par ceux issus des logiciels cloud ( 14% en organique), compensant largement un repli de 3% des revenus non récurrents en organique.

Réagissant à cette publication, KBC Securities salue un solide 1er semestre, avec un chiffre d'affaires parfaitement conforme aux attentes et des marges un peu meilleures que prévu, et maintient sa recommandation "achat" ainsi que son objectif de cours de 154 EUR.

"Malgré le sentiment fortement négatif lié à l'IA, Wolters Kluwer continue de montrer une croissance stable et prévisible. Les produits d'IA de Wolters sont largement adoptés, ce qui soutiendra cette croissance à l'avenir", met en avant la banque belge.

Pour l'ensemble de 2026, Wolters Kluwer confirme notamment viser une croissance de son BPA ajusté d'un pourcentage "élevé à un seul chiffre" à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 28%.