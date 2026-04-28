WITBE : Résultats annuels 2025 - Perspectives

Résultats annuels 2025

Forte progression de +48% de l'EBITDA , portée par une solide marge brute (93,6%) et les actions d'optimisations de coûts générant 2,5 M€ d'économies annuelles

Perspectives

Entrée en phase de déploiement opérationnel de Witbe Agentic AI , la 1 ère infrastructure AI-native dédiée aux tests automatisés et au monitoring des flux vidéo et services de streaming

Paris, le 28 avril 2026 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), leader mondial du monitoring des services vidéo et des tests automatisés post-device , publie ses résultats annuels 2025 (exercice clos le 31 décembre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 avril 2026. Les procédures d'audit sont en cours de finalisation. Le rapport annuel 2025 sera mis sur le site internet de Witbe en ligne le 30 avril 2026.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2024

(12 mois) S1 2025

(6 mois) S2 2025

(6 mois) 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 22,242 7,654 11,902 19,556 Marge brute [1] 19,897 6,895 11,419 18,314 Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 89,5% 90,1% 95,9% 93,6% EBITDA [2] 1,543 -0,885 3,163 2,278 Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 6,9% n.a. 26,6% 11,6% Dotations nettes aux amortissements et provisions 3,519 1,634 1,060 2,728 Résultat d'exploitation -1,976 -2,519 1,874 -0,450 Résultat financier -0,563 -0,583 -0,885 -1,468 Résultat exceptionnel -0,143 0,034 -0,030 0,004 Impôt sur les résultats 1,556 0,528 0,647 1,232 Résultat net -1,127 -2,539 1,605 -0,682

Chiffre d'affaires annuel de 19,6 M€, rebond de l'activité au 2 nd semestre

En 2025, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 19,6 M€, en repli de -12% par rapport à 2024 (-10% à taux de change constants), conforme à l'objectif de 20 M€. Le 2 nd semestre, généralement meilleur du fait de la saisonnalité du Groupe, a été marqué par un rebond de l'activité sur la fin du semestre, conduisant à une croissance séquentielle de +54% entre le 1 er et le 2 nd semestre 2025.

Par zone géographique, la région Amériques a représenté 50% des facturations l'an dernier, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) 47% du chiffre d'affaires et l'Asie a totalisé 3% des ventes annuelles.

ARR en légère progression au 31 décembre 2025 à 8,8 M€

Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements en mode SaaS) a reculé de -13% sur 2025. En intégrant les prestations de maintenance logicielle (+23%), le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est toutefois établi en hausse de +8% en 2025 à 7,2 M€, représentant 36% du chiffre d'affaires annuel (contre 28% en 2024).

Grâce à la force de son modèle de ventes hybride, le niveau d'ARR (Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent) des abonnements Cloud et des services de maintenance est demeuré solide à 8,8 M€ au 31 décembre 2025 (8,7 M€ un an plus tôt).

Taux de marge brute de 93,6% en 2025 (vs. 89,5% en 2024)

La marge brute [3] s'est élevée à 18,3 M€ en repli limité de -8%.

Le taux de marge brute ressort à un niveau record de 93,6% sur l'exercice, contre 89,5% l'année précédente, portée par un mix produit plus favorable (plus de ventes de licences logicielles par rapport au hardware en 2025 et progression des prestations de services et de maintenance logicielle).

Économies de 2,5 M€ sur la structure de coûts en 2025

Tout au long de l'exercice 2025, Witbe a poursuivi les mesures d'adaptation de sa structure et ses actions d'optimisation des coûts initiées en 2024 (1,1 M€ d'économies déjà réalisées en 2024). Sur l'ensemble de l'exercice 2025, 2,5 M€ de baisses de charge fixes ont ainsi été matérialisées.

Les charges de personnel ont ainsi diminué de -13% en 2025 (-2,0 M€ en valeur), sous l'effet des mesures de réduction des frais de personnel (diminution de 20% des effectifs globaux en deux ans). À fin 2025, Witbe comptait 115 collaborateurs (effectif moyen hors VIE), contre 135 fin 2024 et 146 à fin 2023. Les charges externes ont reculé de -9% en 2025 (-0,5 M€ en valeur), après avoir marqué un repli de -11% en 2024, principalement sur les postes d'honoraires et frais de déplacements.

Ces mesures d'optimisation de la structure de coûts poursuivies en 2025, qui continueront à porter effet en 2026, ont été réalisées sans obérer la capacité de développement de la société, avec une croissance séquentielle de +54% entre le 1 er et le 2 nd semestre, qui va se poursuivre en 2026.

Progression de +48% de l'EBITDA – Marge d'EBITDA de 11,6% en 2025 (dont 26,6% au 2 nd semestre)

Porté par le solide niveau de marge brute et les optimisations de coûts, l'EBITDA [4] s'est établi à 2,3 M€ en 2025, en progression de +48%.

La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 11,6% en 2025, contre 6,9% un an plus tôt. Sur le seul 2 nd semestre 2025, la marge d'EBITDA s'est établi à 26,6%, soutenu par le rebond séquentiel de l'activité et les effets des économies.

Les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions s'élèvent à 2,7 M€, liées aux immobilisations incorporelles des projets de R&D.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -0,5 M€ à l'issue de l'exercice 2025, contre -2,0 M€ un an plus tôt.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -1,5 M€, constitué pour -1,3 M€ de pertes de change latentes (liées à la parité euro/dollar) et en l'absence de résultat exceptionnel, le résultat net part du groupe s'élève à -0,7 M€ à l'issue de l'exercice, avec un bénéfice net de +1,6 M€ au 2 nd semestre.

Cash-flow d'exploitation de +4,9 M€ en 2025, variation de trésorerie positive sur l'exercice

En 2025, Witbe a enregistré un cash-flow d'exploitation de +4,9 M€, porté par une variation positive du BFR (besoin en fonds de roulement) à hauteur de +1,4 M€, sous l'effet d'une gestion optimisée des stocks et des créances clients, et de l'encaissement d'un CIR (Crédit d'Impôt Recherche) de 0,9 M€ au cours de l'exercice.

Les flux d'investissements, consacrés à la R&D (production immobilisée) et à la politique d'innovation produits, se sont élevés à 3,7 M€.

Au cours de l'exercice, Witbe a procédé à 0,9 M€ de remboursements de dettes financières, sans émettre de nouveaux emprunts.

Finalement, la variation de trésorerie est positive et s'établit à +0,2 M€ sur l'exercice.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie disponible s'établissait à 0,9 M€ pour des dettes financières ramenées à 2,7 M€ (vs. 3,7 M€ à fin 2024 et 6,0 M€ fin 2023), dont 0,8 M€ de Prêt Garanti par l'État (PGE) en France et 1,9 M€ de Prêt participatif Relance (PPR).

Données consolidées en M€ - non auditées - normes françaises 12/24 12/25 Données consolidées en M€ - non

auditées - normes françaises 12/24 06/25 Actif immobilisé 9,128 9,419 Capitaux propres 5,078 5,408 dont R&D activée nette 8,328 8,843 Emprunts et dettes financières 3,713 2,743 Stocks et encours 0,809 0,487 Dettes fournisseurs 1,663 1,710 Créances clients 5,534 3,886 Autres passifs 9,914 9,789 Autres actifs circulants 4,170 4,966 dont produits constatés d'avance 4,404 4 ,442 Trésorerie disponible 0,727 0,892 TOTAL ACTIF 20,369 19,650 TOTAL PASSIF 20,369 19,650

Perspectives 2026 : entrée en phase de déploiement opérationnel de Witbe Agentic AI et retour à la croissance sur l'ensemble de l'exercice

En 2026, le Groupe amorce un changement de paradigme majeur dans l'automatisation des tests et du monitoring des flux vidéo.

Witbe Agentic AI permet aux broadcasters , plateformes de streaming, réseaux sociaux et opérateurs d'automatiser plus rapidement et plus simplement leurs tests et monitoring de leurs services vidéo, tout en adaptant automatiquement ces tests aux évolutions des applications et des interfaces.

En s'appuyant sur des cas d'usage industrialisés combinant intelligence artificielle, puissance algorithmique et expertise métier de Witbe, acquise depuis plus de vingt-cinq ans, la solution simplifie la mise en place et la maintenance des tests et réduit significativement les coûts d'exploitation associés pour les clients, qui peuvent ainsi tester plus et mieux.

La plateforme de monitoring et tests automatisés Witbe Agentic AI va ainsi constituer un puissant moteur de croissance dès 2026, en stimulant l' upsell auprès des clients existants et la conquête de nouveaux comptes stratégiques. Cette technologie s'appuie également sur un système de « tokens », facturés aux clients, nouvelle source de revenus récurrents pour le Groupe.

Grâce à ce levier d'innovation, à la qualité de son portefeuille clients et à la solidité de ses fondamentaux technologiques, Witbe anticipe le démarrage d'un nouveau cycle de développement porté par l'essor de l'intelligence artificielle, de plus en plus intégrée dans les solutions Witbe et stimulant l'innovation et les ventes.

Cette technologie a été largement plébiscitée lors du NAB Show 2026, salon annuel majeur pour le Groupe qui s'est tenu du 18 au 22 avril 2026 à Las Vegas (États-Unis), où plusieurs centaines de clients et de prospects ont pu constater les gains promis. Witbe Agentic AI a également été récompensé par un « Best of Show Award 2026 », remis par TV Technology.

Witbe vise en 2026 un chiffre d'affaires a minima de 22 M€, combiné à une structure de coûts allégée grâce aux mesures prises en 2024 et 2025.

Agenda financier 2026

Date Publication Jeudi 23 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 Mercredi 23 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 28 avril 2027 Résultats annuels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI est le premier système de test automatisé agent-native dédié au test et monitoring des services vidéo. À l'heure où l'IA générative transforme l'industrie, les agents autonomes de Witbe planifient, exécutent et analysent les tests à grande échelle, tout en s'adaptant aux évolutions d'interfaces et en optimisant en continu et de façon intelligente la détection des anomalies.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur Witbe.net .

Marie-Véronique Lacaze - Présidente-Directrice générale

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés.

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions (excluant le crédit d'impôt recherche (CIR), comptabilisé en impôts sur les bénéfices depuis le 1 er janvier 2024)

[3] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés.

[4] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions (excluant le crédit d'impôt recherche (CIR), comptabilisé en impôts sur les bénéfices depuis le 1 er janvier 2024).