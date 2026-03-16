WisdomTree se renforce au Royaume-Uni avec le rachat d’Atlantic House

(AOF) - WisdomTree, Inc. annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Atlantic House Holdings Limited, un gestionnaire systématique londonien spécialisé dans les stratégies d'investissement à objectif défini et basées sur les dérivés, qui gère environ 4,1 milliards de livres sterling d'actifs.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à combiner croissance organique et expansion ciblée. Elle doit permettre de renforcer les capacités de WisdomTree dans les ETF à objectif défini, d'élargir sa plateforme de portefeuilles modèles au marché britannique et d'accroître sa distribution en Europe.

La transaction valorise Atlantic House à 150 MGBP. Sa finalisation est attendue au deuxième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.