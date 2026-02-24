 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WisdomTree parie sur les fondamentaux indiens avec un nouvel ETF
information fournie par AOF 24/02/2026 à 11:24

(AOF) - WisdomTree a lancé le WisdomTree India Earnings UCITS ETF (EPI), un nouveau fonds indiciel coté en Europe et adossé à son indice propriétaire pondéré par les bénéfices. Déjà négocié sur Xetra, la Borsa Italiana et la SIX, le produit sera également coté à Londres le 25 février 2026. Son ratio de frais totaux s'élève à 0,55%.

Contrairement aux indices classiques pondérés par la capitalisation boursière, l'indice WisdomTree India Earnings sélectionne et pondère les sociétés indiennes en fonction de leurs bénéfices. Cette approche vise à privilégier les entreprises rentables et à limiter l'exposition aux valeurs les plus chères, tout en offrant une exposition diversifiée au marché actions indien.

WisdomTree met en avant les fondamentaux structurels de l'Inde, portés par une démographie jeune, la montée en puissance de la classe moyenne, la digitalisation et le renforcement du marché domestique. Le gérant estime que ces dynamiques soutiennent une croissance durable des bénéfices et offrent des perspectives attractives à long terme pour les investisseurs.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank