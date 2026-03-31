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WisdomTree lance deux ETF dédiés à la défense en Asie et dans le monde
information fournie par AOF 31/03/2026 à 10:03

(AOF) - WisdomTree a annoncé le lancement de deux nouveaux ETF UCITS dédiés au secteur de la défense : le WisdomTree Asia Defence UCITS ETF (WDAF) et le WisdomTree Global Defence UCITS ETF (WDGF).

Ces fonds visent à répliquer, dividendes nets réinvestis, avant frais et commissions, la performance du WisdomTree Asia Defence UCITS Index et du WisdomTree Global Defence UCITS Index.

Le WisdomTree Asia Defence UCITS ETF affiche un total expense ratio de 0,50%, contre 0,40% pour le WisdomTree Global Defence UCITS ETF.

Les deux ETF sont cotés dès aujourd'hui sur Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris et SIX Swiss Exchange. Une cotation sur le London Stock Exchange est prévue le 1 avril 2026.

Avec ces lancements, WisdomTree étoffe sa gamme d'ETF exposés au thème de la défense, alors que celui-ci s'impose de plus en plus comme une tendance d'investissement structurelle, soutenue par les priorités budgétaires des Etats en matière de sécurité nationale, de préparation militaire et de capacités industrielles.

Les deux nouveaux produits s'inscrivent dans le sillage du WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF), lancé en mars 2025. Selon WisdomTree, ce fonds a été l'ETF actions ayant atteint le plus rapidement trois milliards de dollars d'encours en Europe. Il totalise désormais 5,258 milliards de dollars d'actifs sous gestion et a enregistré 1,3 milliard de dollars de flux nets depuis le début de l'année 2026.

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