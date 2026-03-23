WisdomTree glisse après avoir dévoilé une offre convertible de 525 millions de dollars en vue d'une fusion-acquisition

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23 mars - ** Les actions du gestionnaire d'actifs WisdomTree

WT.N ont baissé de 2,2 % à 13,20 $ après la publication d'informations sur les augmentations liées à l'acquisition ** WT, basé à New York, annonce une offre privée de 525 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2031 ** Elle a l'intention d'utiliser environ 200 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer l'acquisition précédemment annoncée d'Atlantic House Holdings , un gestionnaire d'investissement spécialisé dans les produits dérivés basé à Londres

** La société prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer la contrepartie en espèces de l'échange de ses obligations à 3,25 % échéant en 2029, et le reste à d'autres fins générales, y compris le remboursement de la dette et d'autres obligations en circulation

** Les actions de WT ont clôturé en hausse de 1,9 % à 13,49 $, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars

** Les actions ont augmenté de près de 11 % depuis le début de l'année et de 55 % au cours des 12 derniers mois à la clôture

** 5 des 7 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 20 $, selon les données de LSEG