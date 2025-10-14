 Aller au contenu principal
WisdomTree dévoile un EPT pour s'exposer au Lumens
information fournie par AOF 14/10/2025 à 15:58

(AOF) - WisdomTree a lancé la stratégie WisdomTree Physical Stellar Lumens ETP, permettant de s'exposer au Lumens, le jeton natif de la blockchain Stellar. Il offre une exposition au prix au comptant du Lumens à travers une structure physiquement adossée et de qualité institutionnelle. "Stellar est une blockchain de couche 1 haute performance, spécialement conçue pour moderniser la finance mondiale, permettant des paiements rapides et ultra-économiques ainsi que l'émission d'actifs tokenisés," explique WisdomTree.

Depuis son lancement en 2014, Stellar a évolué pour devenir un réseau global distribué, prenant en charge des cas d'usage stratégiques, tels que les paiements internationaux, les transferts de fonds et la tokenisation d'actifs réels (real-world assets, RWA).

La capitalisation boursière de Stellar Lumens s'élève à 11 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des dix principales cryptomonnaies.

L'ETP a été coté aujourd'hui sur SIX Swiss Exchange ainsi que sur les marchés Euronext à Paris et Amsterdam. Il sera coté sur Deutsche BörseXetra le 15 octobre 2025.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

