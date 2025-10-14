WisdomTree dévoile un EPT pour s'exposer au Lumens

(AOF) - WisdomTree a lancé la stratégie WisdomTree Physical Stellar Lumens ETP, permettant de s'exposer au Lumens, le jeton natif de la blockchain Stellar. Il offre une exposition au prix au comptant du Lumens à travers une structure physiquement adossée et de qualité institutionnelle. "Stellar est une blockchain de couche 1 haute performance, spécialement conçue pour moderniser la finance mondiale, permettant des paiements rapides et ultra-économiques ainsi que l'émission d'actifs tokenisés," explique WisdomTree.

Depuis son lancement en 2014, Stellar a évolué pour devenir un réseau global distribué, prenant en charge des cas d'usage stratégiques, tels que les paiements internationaux, les transferts de fonds et la tokenisation d'actifs réels (real-world assets, RWA).

La capitalisation boursière de Stellar Lumens s'élève à 11 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des dix principales cryptomonnaies.

L'ETP a été coté aujourd'hui sur SIX Swiss Exchange ainsi que sur les marchés Euronext à Paris et Amsterdam. Il sera coté sur Deutsche BörseXetra le 15 octobre 2025.