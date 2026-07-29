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Wingstop en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 14:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action de la chaîne de restaurants Wingstop

WING.O progresse d'environ 4% à 140,10 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la baisse des coûts des aliments, des boissons et des emballages

** Elle annonce un BPA ajusté de 1,18 $ au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,03 $ – données LSEG

** La société indique que les coûts liés à l'alimentation, aux boissons et aux emballages dans ses restaurants en propre sont tombés à 35,2% du chiffre d'affaires au cours du trimestre, contre 36,8% un an plus tôt

** Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué, passant de 32,9 millions de dollars l'année précédente à 30,2 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 6,4% à 185,6 millions de dollars, mais reste en deçà des estimations de 190,5 millions, pénalisé par la pression persistante sur les dépenses de consommation

** La société table désormais sur une baisse des ventes à périmètre constant sur le marché intérieur comprise entre 4% et 6%, contre une baisse à un chiffre faible prévue précédemment

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 43,5% depuis le début de l'année

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