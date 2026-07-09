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Winfarm sécurise une ligne de crédit renouvelable de 5 MEUR
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 17:58

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage annonce la mise en place d'une ligne de crédit renouvelable de 5 millions d'euros au profit de sa filiale Vital Concept.

Conclu ce jeudi avec le pool bancaire du groupe, cet accord porte sur un financement d'une durée initiale de trois ans, assorti de deux options d'extension d'un an.

Cette ligne de crédit offre à Vital Concept une réserve de liquidités mobilisable en fonction de ses besoins, afin d'accompagner la croissance de son activité, de sécuriser son cycle d'exploitation et de renforcer sa structure financière.

L'opération a été mise en place avec un syndicat bancaire composé du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais, co-arrangeurs de l'opération, aux côtés de Banque Populaire, BNP Paribas et du Crédit Mutuel Arkéa, qui rejoint le pool bancaire à cette occasion.

Pour Winfarm, qui publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2026 le 7 septembre prochain après bourse, cet accord illustre la confiance renouvelée de ses partenaires financiers dans le modèle économique et les perspectives de développement de Vital Concept, acteur majeur de la distribution de fournitures agricoles.

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