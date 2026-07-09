Cyclisme/Tour de France: Seixas réussit son premier test en haute montagne

Tour de France

par Vincent Daheron

Paul Seixas a franchi jeudi un ‌nouveau palier dans son apprentissage du Tour de France en réussissant avec succès son premier test en haute montagne lors ​de la sixième étape, dans les Pyrénées.

S'attaquer au col du Tourmalet (17,1 km à 7,3% de pente moyenne), et à son histoire séculaire sur la Grande boucle, n'a rien d'anodin pour un jeune novice de 19 ans, le plus jeune au départ de ​l'épreuve depuis 1937.

"Ce sera un test vraiment important pour Paul (Seixas)", avait prévenu mercredi Julien Jurdie, son directeur sportif chez Decathlon CMA CGM. "Ce sont les jambes qui vont décider."

Visiblement, ​celles-ci étaient au rendez-vous. Pourtant rapidement isolé, son dernier coéquipier ⁠Nicolas Prodhomme cédant à 7,5 km du sommet du Tourmalet, Paul Seixas a couru avec lucidité.

Le Lyonnais ne s'est ‌pas mis dans le rouge quand Isaac del Toro et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ont déclenché les hostilités à cinq kilomètres du sommet. D'abord calé dans la roue de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), ​il a laissé le Danois filer avant ‌de voir l'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) le dépasser.

Mais, à son rythme, Paul Seixas a ensuite ⁠rejoint Isaac del Toro et Florian Lipowitz, basculant à près de 1'30'' du Slovène et environ une minute du Danois.

"C'était très dur, honnêtement. Je pense que ça allait plutôt pas mal, j'ai géré ma montée", a raconté le Français à l'arrivée.

"GRANDES CHOSES"

Dans la ⁠descente du Tourmalet, le trio ‌qu'il formait avec l'Allemand et le Mexicain a été repris par un groupe dans lequel figuraient ⁠notamment le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) et l'Espagnol Juan Ayuso (Lidl-Trek).

À l'issue de l'ultime montée vers Gavarnie-Gèdre (18,7 km à 3,7%), Paul ‌Seixas a pris la cinquième place de l'étape dans un sprint en petit comité, important pour tenter de grappiller ⁠des bonifications. Celles-ci pourraient compter en fin de Tour de France pour grimper sur le ⁠podium final.

"Une petite place à ‌l'arrivée, c'est pas mal", a-t-il estimé. "Je pense que j'étais à ma place au final. Je suis juste un peu déçu de (Sepp) ​Kuss, qui a mis le bazar dans le sprint, mais ‌ça fait partie du jeu."

Au soir de la sixième étape, il pointe à la sixième place du classement général, à 3'55'' du maillot jaune Tadej Pogacar, ​mais à 28 secondes de la troisième position détenue par Isaac del Toro.

Moins d'un mois après son abandon sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes au lendemain d'une violente chute, le vainqueur du Tour du Pays basque a rassuré sur son état ⁠de forme. Il avait pourtant dû ajuster quelques séances d'entraînement entre les deux courses.

Il a même reçu les félicitations du président de la République, Emmanuel Macron, présent sur la fin d'étape de jeudi. "On a beaucoup d'espoirs et je pense qu'il peut encore faire de grandes choses", a déclaré le président sur France TV.

Le prochain grand défi de Paul Seixas est prévu mardi, au lendemain de la première journée de repos, avec une arrivée au Lioran (Cantal) à l'occasion de la Fête nationale.

(Reportage de Vincent ​Daheron à Gavarnie-Gèdre, édité par Sophie Louet)