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Winamp Group renforce sa visibilité internationale avec la mise à jour de sa page LinkedIn, à la suite du lancement de son nouveau site corporate
information fournie par Boursorama CP 16/03/2026 à 18:30

Une nouvelle étape dans la transformation du Groupe autour de la marque mondiale Winamp et dans le développement d’un écosystème international dédié à l’industrie musicale.

Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN), la société à l’origine de la marque Winamp et développant un écosystème international de plateformes et de services dédiés à l’industrie musicale, annonce la mise à jour de sa page officielle LinkedIn dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa visibilité internationale et sa communication auprès des investisseurs et des acteurs de l’industrie musicale.

Cette mise à jour intervient à la suite du lancement récent du nouveau site corporate du Groupe, accessible à l’adresse https://www.winamp-group.com, qui centralise l’ensemble des informations corporate, juridiques et financières relatives à Winamp Group.

La page LinkedIn mise à jour reflète le positionnement du Groupe en tant que société de technologie musicale développant un écosystème international dédié aux créateurs de musique indépendants.
À travers ce renforcement de sa présence digitale, Winamp Group entend améliorer sa communication avec sa communauté internationale, notamment les investisseurs, partenaires et professionnels de l’industrie musicale, et partager les avancées liées au développement de son écosystème et à l’évolution de la creator economy.

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