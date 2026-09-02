WINAMP GROUP FAIT LE POINT SUR LES PROCÉDURES ENGAGÉES AUX ÉTATS-UNIS À L’ENCONTRE DE NVIDIA ET SUNO

Winamp Group fait le point sur les procédures engagées aux États-Unis par sa filiale Jamendo à l’encontre de NVIDIA et Suno concernant l’utilisation présumée non autorisée de contenus et données dans le développement de technologies d’intelligence artificielle.



La plainte amendée contre NVIDIA a désormais été formellement signifiée, permettant à la procédure d’entrer dans une nouvelle phase. Une première audience est actuellement prévue le 12 janvier 2027. Concernant Suno, Jamendo a décidé, pour des raisons procédurales, de retirer la plainte actuelle afin de redéposer prochainement une version plus complète intégrant l’ensemble des éléments pertinents.



Parallèlement, Jamendo a identifié six autres sociétés actives dans la technologie et l’IA ayant utilisé ses contenus et/ou données. Jamendo privilégie dans un premier temps la recherche de solutions commerciales, incluant une compensation pour les utilisations passées et de potentielles licences ou partenariats futurs. À défaut d’accord satisfaisant, Jamendo entend faire respecter ses droits. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de protection et de valorisation de son catalogue et de ses données dans le développement de l’IA.