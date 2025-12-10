information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 12:04

Willis Towers Watson rachète la société de courtage Newfront pour 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurance Willis Towers Watson WTW.O va racheter Newfront dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,3 milliard de dollars.