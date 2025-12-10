 Aller au contenu principal
Le syndicat IG Metall demande l'exclusion de Dassault du programme Scaf
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 13:08

Les drapeaux du syndicat allemand de la métallurgie IGM devant le siège de l'IGM à Francfort

Les drapeaux du syndicat allemand de la métallurgie IGM devant le siège de l'IGM à Francfort

Le puissant syndicat IG Metall a fait savoir au gouvernement allemand qu'il refusait de coopérer avec le groupe français Dassault dans le projet d'avion de combat du futur, une décision qui ajoute aux tensions entre Paris et Berlin sur le serpent de mer du Scaf.

Des discussions sur le sujet sont prévues jeudi au niveau ministériel.

"Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises françaises, mais pas avec Dassault", écrit le vice-président d'IG Metall, Jürgen Kerner, dans une lettre datée du 8 décembre au ministre de la Défense, Boris Pistorius, et au ministre des Finances, Lars Klingbeil, que Reuters a consultée.

"Nous défendons la coopération européenne et l'amitié franco-allemande. Mais Dassault bafoue les deux pour des raisons égoïstes", peut-on lire.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a confirmé la réception de la lettre d'IG Metall, mais a refusé d'en préciser le contenu.

(Rédigé par Sabine Siebold à Berlin, Alexander Huebner à Munich et Tim Hepher à Londres ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Défense
    Dassault a bien raison de refuser les exigences des allemands totalement incompétents dans le domaine de l'aviation de combat et les drones associés. Ce serait bien que ce soit la macronie qui annonce et défende ce refus, et pas les syndicats allemands. Mais c'est du rêve ....

