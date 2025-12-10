 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Près de 200 enfants conçus avec un donneur danois porteur d'un risque de cancer
information fournie par AFP 10/12/2025 à 13:06

Flacons contenant du sperme congelé au Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), à Rennes, le 12 mars 2024 ( AFP / Damien MEYER )

Flacons contenant du sperme congelé au Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), à Rennes, le 12 mars 2024 ( AFP / Damien MEYER )

Le sperme d'un donneur danois porteur sain d'une mutation génétique augmentant le risque de cancer a été utilisé dans la conception de près de 200 enfants à travers le monde, a révélé mercredi une enquête de la télévision publique danoise DR.

"Au moins 197 enfants sont nés grâce au sperme d'un donneur anonyme danois portant l'alias Kjeld, avant que la banque de sperme ne découvre une grave anomalie génétique", écrit DR qui a réalisé cette enquête avec 13 autres chaînes publiques de télévision européennes.

La banque danoise de sperme European Sperm Bank (EBS), l'une des plus importantes au monde, est avertie en avril 2020 qu'un enfant issu d'un don et atteint d'un cancer présente une mutation génétique, ajoute la chaîne publique.

Un échantillon du sperme du donneur est alors testé mais le dépistage ne révèle pas cette mutation rare du gène incriminé, TP53. Les ventes de ce sperme, mises en pause lors des tests, reprennent.

Trois ans plus tard, la banque de sperme est à nouveau informée qu'au moins un enfant né d'un don présente la mutation et est atteint de cancer.

Elle teste alors plusieurs échantillons de sperme, lesquels montrent que le donneur est un porteur sain. Son sperme est bloqué fin octobre 2023.

Entre 2006 et 2022, ce sperme a été vendu à 67 cliniques réparties dans 14 pays, selon DR.

Interrogée par l'AFP, l'agence danoise pour la sécurité des patients, a indiqué que 99 enfants étaient nés du sperme de ce donneur après un traitement dans une clinique danoise.

"Sur la base de notre enquête auprès de toutes les cliniques de fertilité au Danemark qui, selon l'ESB, ont utilisé le sperme du donneur en question, (...) 49 enfants (sont) nés de femmes résidant au Danemark et 50 enfants nés de femmes résidant hors du Danemark", a écrit l'agence à l'AFP.

- Mutation "rare" -

"La mutation spécifique est une altération rare et auparavant jamais décrite de TP53, qui n'est présente que dans une petite fraction des spermatozoïdes du donneur et non dans le reste de son organisme, le donneur lui-même n'étant pas atteint", a précisé dans un communiqué European Sperm Bank.

Elle ne pouvait être détectée par un dépistage génétique préalable et tous les enfants conçus par ce don ne présentent pas la mutation, a insisté l'entreprise, qui se prévaut d'avoir participé à la naissance de plus de 70.000 enfants dans le monde depuis plus de 20 ans.

De nombreux pays européens ont des réglementations nationales limitant le nombre de descendants par donneur, 12 au Danemark et 10 en France, mais il n'existe aucune réglementation internationale pour encadrer le nombre d'enfants dont un donneur peut être le géniteur au-delà des frontières.

Fin 2022, l'European Sperm Bank a fixé un maximum de 75 familles par donneur.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 13:42 

    Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays. Les deux bâtiments étaient habités par huit familles ... Lire la suite

  • Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo
    Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:42 

    La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Après un record en 2025, TUI adopte des prévisions prudentes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 13:26 

    Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record. Pour son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank