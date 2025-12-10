 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE pourrait relever ses projections de croissance en décembre, dit Lagarde
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 13:04

Lagarde, présidente de la BCE, prononce un discours lors de la Semaine financière de l'Euro, à Francfort

Lagarde, présidente de la BCE, prononce un discours lors de la Semaine financière de l'Euro, à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait revoir à nouveau à la hausse ses projections de croissance en décembre, compte tenu de la résistance inattendue de l'économie face à l'incertitude et aux tensions commerciales, a affirmé Christine Lagarde, présidente de la BCE, mercredi.

"Lors des derniers projections, nous avons revu nos prévisions à la hausse", a dit Christine Lagarde lors d'un événement organisé par le Financial Times. "Je soupçonne que nous pourrions le faire à nouveau en décembre", a-t-elle ajouté.

La présidente de la BCE a également répété son mantra selon lequel la politique monétaire était "bien placée", un signal considéré par les investisseurs comme signifiant qu'aucune modification des taux d'intérêt n'est nécessaire.

(Rédigé par Balazs Koranyi, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank