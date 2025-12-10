La BCE pourrait relever ses projections de croissance en décembre, dit Lagarde

Lagarde, présidente de la BCE, prononce un discours lors de la Semaine financière de l'Euro, à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait revoir à nouveau à la hausse ses projections de croissance en décembre, compte tenu de la résistance inattendue de l'économie face à l'incertitude et aux tensions commerciales, a affirmé Christine Lagarde, présidente de la BCE, mercredi.

"Lors des derniers projections, nous avons revu nos prévisions à la hausse", a dit Christine Lagarde lors d'un événement organisé par le Financial Times. "Je soupçonne que nous pourrions le faire à nouveau en décembre", a-t-elle ajouté.

La présidente de la BCE a également répété son mantra selon lequel la politique monétaire était "bien placée", un signal considéré par les investisseurs comme signifiant qu'aucune modification des taux d'intérêt n'est nécessaire.

(Rédigé par Balazs Koranyi, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)