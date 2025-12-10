Les Bourses font preuve de prudence avant la décision de la Fed

Le logo de l'opérateur boursier Euronext visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Diana Mandia

Wall Street est attendue sur une petite baisse et la plupart des Bourses européennes reculent légèrement mercredi à mi-séance, en attendant la décision et les projections de la Réserve fédérale (Fed) américaine sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en petite baisse pour le Dow Jones (-0,07%), pour le Standard & Poor's-500 (-0,05%) et pour le Nasdaq (-0,12%).

À Paris, le CAC 40 perd 0,41% à 8.019,43 points vers 11h19 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,49% et à Londres, le FTSE 100 grappille de 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 perd 0,15% et le Stoxx 600 cède 0,13%.

L'attention des investisseurs reste focalisée sur la décision attendue de la Fed, qui devrait abaisser ses taux d'intérêt de 25 points de base, ce qui constituerait la troisième réduction consécutive du coût des emprunts afin de soutenir un marché du travail en ralentissement.

Mais ce sont surtout les projections de l'institution et les commentaires de son président, Jerome Powell, qui seront analysés à la loupe pour trouver des indices sur l'orientation de la politique monétaire l'année prochaine, dans un contexte de divisions entre les membres de la Fed sur l'approche appropriée, de données économiques retardées par le récent "shutdown" de l'administration et de pression de la Maison blanche en faveur d'une baisse des taux d'intérêt.

Guy Stear, responsable de la recherche stratégique sur les marchés développés chez Amundi, souligne que la Fed pourrait opter par une "baisse restrictive" - une réduction du taux directeur accompagnée de prévisions prudentes -, tout en ajoutant que le cycle d'assouplissement n'est pas terminé.

"Nous prévoyons une pause au premier trimestre, mais pensons que la Fed procédera à deux baisses au deuxième trimestre, car les effets du budget américain entraîneront une réduction des dépenses des consommateurs américains les moins aisés", dit-il.

Dans la zone euro, où l'agenda macroéconomique du jour est léger, les déclarations des banquiers centraux sont en revanche nombreuses, dans un contexte de révision à la baisse des paris sur une reprise des réductions de taux par la Banque centrale européenne (BCE) en 2026.

La présidente de l'institut de Francfort, Christine Lagarde, a dit mercredi lors d'une conférence à Londres que la BCE pourrait revoir à la hausse ses prévisions de croissance en décembre, invoquant une résistance plus forte que prévu de l'économie face à l'incertitude et aux tensions commerciales, et a réaffirmé que la politique monétaire était "bien placée", signe probable qu'aucun changement des taux d'intérêt n'est à prévoir.

Le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau, a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que Francfort maintienne les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels, tandis que Gediminas Simkus, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a dit à l'agence Bloomberg qu'il n'était pas nécessaire de les abaisser davantage.

Lundi, Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, avait même estimé lors d'une interview que la prochaine décision de la BCE pourrait être une hausse, ce qui a fait grimper les rendements obligataires et conduit les opérateurs à écarter une nouvelle baisse des coûts d'emprunt en 2026.

La Banque du Canada annoncera également sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée et devrait maintenir ses taux inchangés, l'inflation en baisse et la croissance économique robuste réduisant la nécessité de nouvelles baisses.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Oracle doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de New York, et ses chiffres et perspectives seront analysés de près après les récentes craintes concernant l'endettement lié au secteur de l'IA.

VALEURS EN EUROPE

L'action de la société de biotechnologie Abivax grimpe de plus de 16%, deux traders évoquant une rumeur de marché concernant un possible intérêt du géant américain pharmaceutique Eli Lilly.

M6 recule de 3,7% après un abaissement de recommandation par JP Morgan, tandis que Vinci,, dégradé à son tour par Exane BNP Paribas, perd 2,1%.

Delivery Hero s'envole de plus de 8% après avoir dit mardi dans une lettre aux actionnaires qu'il envisageait différentes options stratégiques face à la pression exercée par ses principaux investisseurs.

TUI recule de 1,0% après avoir publié mercredi des perspectives plus prudentes pour 2026 que celles attendues par le marché, citant l'environnement commercial actuel et les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qui prévalent.

Siemens Energy prend 3,5%, bénéficiant des perspectives optimistes de GE Vernova grâce à la forte demande en énergie des centres de données.

L'assureur néerlandais Aegon plonge de 7,9% après avoir annoncé son intention de transférer son siège social et administratif des Pays-Bas vers les États-Unis.

TAUX

Les rendements obligataires sont en hausse en Europe alors que les opérateurs écartent une nouvelle baisse des taux de la BCE l'année prochaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 2,5 points de base à 2,8771%, tandis que celui de l'obligation à deux ans, la plus sensible aux anticipations sur les taux, grimpe de 3,4 points de base à 2,1875%.

Le rendement de l'OAT à dix ans avance quant à lui de 4,4 points de base à 3,6067%.

Aux Etats-Unis, le marché est calme avant la décision de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans affiche 2,0 points de base à 4,2055%. Le deux ans affiche 1,0 point de base à 3,6232%.

CHANGES

Le billet vert perd 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne avance de 0,08% à 1,1634 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont stabilisés mercredi, les investisseurs attendant la décision sur les taux d'intérêt américains, tout en suivant de près l'évolution des négociations pour mettre un terme à la guerre en Ukraine.

Le Brent avance de 0,5% à 62,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,58% à 58,59 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 10 DÉCEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)