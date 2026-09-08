Willis Lease Finance mise sur la croissance du marché de la réparation de moteurs dans la région Asie-Pacifique grâce à son nouveau centre en Malaisie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise vise le marché en plein essor de la maintenance des moteurs dans la région Asie-Pacifique grâce à son centre de réparation en Malaisie

* La construction devrait s'achever au premier trimestre 2027

* Dans un premier temps, le site se concentrera sur les interventions de maintenance légère des moteurs CFM56 et V2500

par Julie Zhu

Le loueur américain de moteurs d'avion Willis Lease Finance Corp WLFC.O vise la demande en forte croissance en matière de maintenance des moteurs dans toute la région Asie-Pacifique, son nouveau centre de réparation en Malaisie constituant la première étape d'une expansion régionale plus large, a déclaré son directeur général.

La société cotée au Nasdaq a annoncé fin août son intention de construire son troisième centre mondial de réparation de moteurs à Johor, dans le sud de la Malaisie, plutôt qu’à Singapour, toute proche, où elle dispose d’un bureau et où des entreprises telles que ST Engineering STEG.SI et GE Aerospace GE.N mènent d’importantes activités de maintenance.

« Singapour est un emplacement fantastique, mais la ville est devenue tellement prisée au cours de la dernière décennie qu’il est difficile d’y trouver des locaux et de la main-d’œuvre sur place », a déclaré vendredi le directeur général Austin Willis à Reuters lors d’une interview, soulignant que le statut de zone économique spéciale de Johor constituait un atout supplémentaire.

À l’instar d’autres entreprises aéronautiques occidentales, WLFC cherche à s’implanter dans une région où les flottes d’avions se développent bien plus rapidement que les infrastructures de maintenance nécessaires pour les prendre en charge, un écart qui, selon les analystes, pourrait contraindre les compagnies aériennes à se disputer les capacités de réparation des moteurs pendant de nombreuses années.

S'appuyant sur des données d'Airbus, M. Willis a indiqué que la demande de maintenance hors aile dans la région Asie-Pacifique, qui inclut la maintenance et la réparation des moteurs, devrait passer de 37,1 milliards de dollars en 2025 à 100 milliards de dollars d'ici 2044, la région devant représenter près de la moitié de toutes les livraisons de nouveaux avions au cours des 20 prochaines années.

Le centre de 33 000 pieds carrés (3 065 mètres carrés) situé à Johor emploiera plus de 25 personnes d’ici deux à trois ans, a précisé M. Willis. Dans un premier temps, le centre se concentrera sur des travaux de maintenance légère, appelés dans le secteur "visites en atelier hospitalier", pour les moteurs CFM56 et V2500 équipant les anciens avions à fuselage étroit d’Airbus et de Boeing, avant de s’étendre à la nouvelle famille CFM LEAP et aux moteurs GTF de Pratt & Whitney.

La construction devrait s’achever au premier trimestre 2027, et le centre est conçu pour atteindre une envergure similaire à celle des installations existantes de la société en Floride et au Pays de Galles. WLFC n’a pas souhaité dévoiler le montant de l’investissement.

Le site desservira dans un premier temps le portefeuille de moteurs de WLFC, parallèlement à un accord de stockage et de location récemment signé avec Pratt & Whitney. Des compagnies aériennes tierces devraient suivre à mesure que la capacité augmentera, a déclaré M. Willis.

À mesure que les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale s’atténuent et que les livraisons de Boeing et d’Airbus reprennent, les compagnies aériennes seront de plus en plus confrontées à un choix concernant leurs moteurs vieillissants qui approchent de la fin de leur vie utile, a déclaré M. Willis.

Une option consiste en une révision complète coûteuse, s’élevant à au moins 10 millions de dollars; l’autre est un passage en atelier de type "hôpital", moins onéreux et plus rapide. L’entreprise se positionnerait sur ce dernier marché, a-t-il précisé.

Au-delà de la Malaisie, M. Willis a indiqué que la société continuerait d’investir dans la région, principalement en acquérant et en louant davantage d’actifs aéronautiques.