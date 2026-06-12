Williams-Sonoma en hausse ; BofA lance une recommandation d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 juin - ** L'action du distributeur de mobilier Williams-Sonoma
WSM.N progresse d'environ 2% à 222,50 $ avant l'ouverture du marché
** BofA lance sa couverture avec une recommandation "acheter"
** WSM bénéficie d'une position démographique idéale grâce à son positionnement "luxe abordable" qui cible une clientèle principale disposant d'un revenu familial d'environ 150 000 dollars – selon la société de courtage
** L'écart entre les dépenses en mobilier des ménages à revenus élevés et ceux à revenus modestes s'est creusé au cours des derniers trimestres
** Neuf des 22 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 13 la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 207 $ - données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 22% depuis le début de l'année
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