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Williams serait en pourparlers pour un accord de 5,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars concernant Momentum Midstream, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 21:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

L'opérateur américain de gazoducs Williams

WMB.N est en pourparlers avancés en vue d'acquérir son concurrent Momentum Midstream, également opérateur de gazoducs, pour environ 5,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La société, dont le siège se trouve à Tulsa, dans l'Oklahoma, est en train de mettre la dernière main à un accord visant à racheter Momentum à la société de capital-investissement EnCap Flatrock Midstream, précise l'article, ajoutant qu'un accord pourrait être annoncé d'ici une semaine environ.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Williams Companies, Momentum Midstream et EnCap Flatrock Midstream n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cette opération donnerait à Williams une capacité supplémentaire pour acheminer le gaz du gisement de schiste de Haynesville vers les terminaux d’exportation de la côte américaine du golfe du Mexique, précise le rapport de Bloomberg.

Aucune décision définitive n’a encore été prise et EnCap pourrait toujours choisir de conserver la société, selon l’article.

Williams étudie l’acquisition d’actifs de production de gaz naturel aux États-Unis afin de garantir ses approvisionnements pour ses offres destinées aux hyperscalers et aux clients des centres de données, avait rapporté Reuters en février.

Momentum Midstream exploite environ 4.000 miles (6.437 km) de gazoducs, desservant plus de 140 clients sur l’ensemble de son réseau, selon le site web de la société . Elle dessert également 10 installations de gaz naturel liquéfié et 26 centrales électriques.

Fusions / Acquisitions

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