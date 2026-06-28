Mondial-2026: Le Canada premier qualifié pour les huitièmes de finale

Le capitaine canadien Stephen Eustaquio (à droite) suivi par ses coéquipiers après avoir inscrit dans le temps additionnel le but de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Vainqueurs 1-0 de l'Afrique du Sud le 28 juin 2026 à Los Angeles, les Canucks affronteront au tour suivant les Pays-Bas ou le Maroc ( AFP / Frederic J. Brown )

Le Canada a décroché dimanche le premier billet pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 de football en venant à bout de l'Afrique du Sud dans le temps additionnel dimanche à Los Angeles.

Après une phase de poules marquée par un ratio de buts par match jamais vu depuis les années 1950, le Mondial-2026 est entré dans une nouvelle phase et le rythme va s’accélérer lundi avec trois superbes affiches, Brésil-Japon, Allemagne-Paraguay et le très alléchant duel entre les Pays-Bas et le Maroc.

. Les Canucks viennent à bout des Bafana Bafana

Coorganisateur du Mondial avec les Etats-Unis et le Mexique, le Canada avait l'honneur de lancer les 16e de finale de la compétition.

Le gardien sud-africain Ronwen Williams ne peut rien sur la frappe du milieu de terrain canadien Stephen Eustaquio (hors cadre), auteur de l'unique but du 16e de finale du Mondial-2026 remporté par le Canada le 28 juin 2026 à Los Angeles ( AFP / Patrick T. Fallon )

Lors de leurs deux précédentes Coupes du monde, en 1986 et en 2022, les "Canucks" n'étaient pas sortis de la phase de poule. Ils n'avaient jamais gagné de match dans le tournoi planétaire.

Dimanche, un but dans le temps additionnel de leur capitaine Stephen Eustaquio leur a permis de se qualifier pour les huitièmes face à l'Afrique du Sud. Ils affronteront au tour suivant les Pays-Bas ou le Maroc.

Car la suite des 16e de finale, programmés jusqu'au 4 juillet, va laisser sur le carreau quelques équipes de bon calibre. Des matches comme ce Pays-Bas - Maroc ou encore le Belgique-Sénégal et le Portugal-Croatie à venir auraient pu faire des quarts de finale très crédibles.

Après une phase de poules hésitante, terminée à la deuxième place du groupe K, et avec toujours un doute sur l'apport réel de Cristiano Ronaldo (41 ans), le Portugal fait d'ailleurs partie des favoris les plus fragilisés.

Car en cas de succès contre la Croatie de Luka Modric, autre quadragénaire, il faudra sans doute se mesurer ensuite à l'Espagne, qui sera nettement favorite en 16e de finale contre l'Autriche, qualifiée par miracle après son nul 3-3 samedi face à l'Algérie.

. L'Afrique au top, l'Asie fait flop

La fin de la phase de poules est aussi l'occasion de faire un premier bilan des résultats par confédérations.

L'attaquant congolais Yoane Wissa auteur d'un doublé dans le succès probant (3-1) de la RDC sur l'Ouzbékistan à Atlanta, en Géorgie, le 27 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Lars Baron )

Et à ce petit jeu, c'est l'Afrique qui s'est particulièrement distinguée, avec neuf qualifiés sur les dix pays engagés, grâce notamment aux derniers tickets arrachés samedi par l'Algérie ou la République démocratique du Congo. Seule la Tunisie, qui a complètement raté son tournoi, n'est pas sortie de sa poule.

"Le travail acharné et les investissements dans le football de jeunes, l’encadrement, les ligues professionnelles et les infrastructures (...) portent leurs fruits", s'est félicité dimanche le patron du foot africain, Patrick Motsepe, qui s'exprimait avant l'élimination de l'Afrique du Sud.

Autre bémol au tir groupé africain: aucune équipe n'a terminé première de son groupe. Mais le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Egypte ou la surprise Cap-Vert ont montré de belles choses.

L'Europe (13 qualifiés sur 16) et l'Amérique du Sud (5 sur 6) ont comme prévu été solides. L'Ecosse n'a pas passé le premier tour et son sélectionneur Steve Clarke a démissionné comme celui de la Corée du Sud, Hong Myung-bo. Les Sud-Coréens sont restés loin de leurs standards et, plus globalement, l'Asie a déçu avec seulement deux qualifiés sur neuf équipes engagées.

L'Irak ou l’Ouzbékistan n'ont pas démérité dans des groupes relevés. Quant à l'Iran, éliminé avec trois matches nuls, son Mondial aura été marqué par le contexte de la guerre avec les Etats-Unis, qui a pénalisé sa préparation puis le déroulé de sa compétition.

. Messi ne s'arrête plus

Samedi, l'Argentine abordait son match contre la Jordanie (3-1) sans pression, déjà assurée de finir première et de rencontrer le Cap-Vert au tour suivant.

S'il avait largement fait tourner son effectif, Lionel Scaloni a quand même fait entrer en cours de jeu l'idole Lionel Messi. L'octuple Ballon d'Or en a profité pour inscrire son sixième but du tournoi, le 19e de son histoire en Coupe du monde. Stratosphérique.

La superstar Lionel Messi, déjà en tête des buteurs, a encore frappé contre la Jordanie pour un succès facile des Argentins 3-1 à Dallas, le 27 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / David Ramos )

Pour la suite, la partie de tableau des champions du monde en titre semble assez dégagée, avec l'Egypte, la Suisse ou la Colombie comme principaux rivaux sur la route des demi-finales.

Messi pourrait donc encore accentuer son avance en tête d'un classement des buteurs qui a plus que fière allure. Car derrière l'Argentin et ses six buts, on retrouve Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Erling Haaland et Vinicius Jr à quatre buts !

Et juste derrière, quelques autres grands attaquants sont en embuscade, à l'image de Harry Kane, qui a marqué son troisième but du tournoi samedi lors de la victoire de l'Angleterre face au Panama (2-0).

. Une pluie de buts et de records

Un festival offensif ! La phase de groupes de la première Coupe du monde à 48 équipes a donné lieu à une orgie de buts: 215 en 72 matches, soit une moyenne de 2,99 par match. Cela en fait le ratio le plus élevé pour une Coupe du monde depuis les années 1950. Au Qatar, fin 2022, la moyenne à l'issue de la phase de groupes était de 2,44 buts par rencontre (2,69 sur l'ensemble de la compétition).

En plus de la lutte à distance engagée par les serial-buteurs du foot mondial, d'autres facteurs expliquent ce festival (passage de 32 à 48 nations proposant des oppositions a priori plus déséquilibrées, caractéristiques du ballon officiel, etc.).