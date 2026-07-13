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Williams annonce que le groupe Blackstone va investir 5,34 milliards de dollars dans des projets énergétiques ; les actions chutent
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** L'action de l'opérateur de gazoducs Williams Companies WMB.N recule d'environ 2 % à 73,81 dollars ** La société annonce que le consortium , dirigé par Blackstone BX.N , investira 5,34 milliards de dollars pour acquérir une participation minoritaire de 49 % dans cinq de ses projets de production d’électricité « behind-the-meter »

** Le consortium apportera 4,4 milliards de dollars, soit 49 % des dépenses d’investissement prévues pour la croissance de ces projets, ainsi qu’une contrepartie supplémentaire d’environ 900 millions de dollars versée à Williams

** La transaction porte sur les projets Socrates, Apollo, Aquila, Socrates the Younger et Neo de la société, qui font partie d’un portefeuille plus large de projets énergétiques de plus de 6 gigawatts que Williams est en train de développer

** Ce partenariat contribuerait à financer l’expansion de son activité « Power Innovation », qui compte plus de 2,6 gigawatts de projets annoncés

** Compte tenu des mouvements de la séance, le titre WMB affiche une hausse de 22,6 % depuis le début de l’année

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