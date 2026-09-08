William Blair relève la note de FactSet, estimant que le risque lié à l'IA est exagéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** William Blair relève la note du fournisseur de données financières FactSet Research FDS.N de « market perform » à « outperform »

** La société de courtage estime que le risque de disruption lié à l’IA perçu comme une menace pour FDS est exagéré, l’entreprise étant selon elle devenue le symbole des inquiétudes plus générales quant à l’impact disruptif de l’IA sur les fournisseurs de données financières

** « Nous restons optimistes quant à l’IA, que nous considérons comme un atout net pour les services d’information, car elle devrait accroître la demande de données fiables et exploitables pour la prise de décision, tout en accélérant le développement de produits » — William Blair

** La société de courtage affirme que, bien que FactSet soit de taille plus modeste que ses principaux concurrents, S&P Global, Bloomberg et LSEG, son envergure est suffisante pour mener à bien ses initiatives d’investissement

** Sur 20 sociétés de courtage, 4 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 10 « conserver » et 6 « vendre » ou inférieure; objectif de cours médian: 254 $ — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FDS affichait une hausse de 4 % depuis le début de l’année