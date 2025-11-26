William Blair initie la couverture d'Ovintiv avec la note 'outperform'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 novembre - ** William Blair initie la couverture du producteur de pétrole et de gaz naturel Ovintiv OVV.N avec une note de "surperformance"
** La position contiguë d'Ovintiv dans le Montney, l'importance des stocks à haut rendement dans le Permien et la vente probable d'actifs dans le Mid-Continent créent ensemble une situation de réévaluation convaincante - courtage
** La récente acquisition de NuVista par OVV ajoute un stock de liquides de base avec un potentiel de synergies supplémentaires, selon la société de courtage
** Ovintiv pourrait être vendue à un grand opérateur canadien - William Blair
** 18 des 23 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et un à "vendre"; la prévision médiane est de 55 $ - données compilées par LSEG ** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 3,3 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer