L'US Navy annule une commande de quatre frégates à Fincantieri

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La Marine américaine a annulé une commande de quatre frégates sur six prévues au chantier naval de Fincantieri dans l'Etat du Wisconsin, a annoncé mercredi le groupe italien.

Le ministre américain de la Marine John Phelan a présenté ce retrait du programme de frégates Constellation comme "la première étape majeure" de sa politique d'armement, prévoyant des constructions plus rapides, dans un message diffusé mardi soir sur X.

"Un facteur-clé dans cette décision est la nécessité de développer la flotte plus rapidement, pour répondre aux menaces de demain", a ajouté John Phelan.

"Il est temps de livrer les navires dont nos combattants ont besoin, à un rythme qui corresponde à la violence des menaces, et non au niveau de confort de la bureaucratie", a-t-il ajouté.

Fincantieri a précisé dans un communiqué que le nouvel accord signé avec l'US Navy prévoit l'annulation de quatre "frégates de classe Constellation déjà sous contrat, reflétant les priorités stratégiques évolutives de la marine américaine".

Cette dernière avait signé en 2020, à la fin du premier mandat de Donald Trump, une importante commande qui prévoyait la construction d'une première frégate et d'options pour 9 autres, pour un total de 5,5 milliards de dollars, selon Fincantieri.

La conception de ces frégates polyvalentes lourdes (7.400 tonnes et 150 mètres de long) devait reprendre en grande partie celle de la frégate européenne multimissions (Fremm), déjà en service dans les marines italienne et française.

Le nouvel accord annoncé mercredi prévoit une indemnisation pour la filiale américaine de Fincantieri, qui n'en a pas précisé les modalités.

L'accord confirme parallèlement la poursuite de la construction de deux autres frégates déjà en chantier.

Ce nouvel accord garantit la "continuité" des chantiers navals de Fincantieri aux Etats-Unis, indique l'industriel, soit quatre sites employant au total 3.750 salariés, dans lesquels il précise avoir investi 800 millions de dollars au cours des dernières années.

L'industriel compte ainsi être en mesure de se positionner pour "recevoir de nouvelles commandes" de la Marine américaine "pour fournir des classes de navires dans des segments qui répondent au mieux aux intérêts immédiats de la nation et à la renaissance de la construction navale américaine, tels que les missions amphibies, de brise-glace et autres missions spéciales".