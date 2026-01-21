WhiteFiber glisse après avoir annoncé la vente d'obligations convertibles pour un montant de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier -

** Les actions de la société d'infrastructure d'IA WhiteFiber WYFI.O ont baissé de 7,5 % à 18,80 $ dans des

échanges prolongés, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société annonce () un placement privé de 200 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031.

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour l'expansion des centres de données et pour des acquisitions potentielles, des partenariats et des coentreprises, entre autres utilisations

** L'entreprise prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des transactions d'options d'achat à prix d'exercice nul afin de faciliter la couverture

** La société, dont le siège est à New York, a une capitalisation boursière d'environ 780 millions de dollars ** Les actions de WYFI ont clôturé le mercredi en hausse de 6% à 20,32 $. WhiteFiber est entrée en bourse en août après une introduction de 159 millions de dollars au prix de 17 dollars

** Les 9 analystes sont tous optimistes; le PT médian est de 37 $, selon LSEG