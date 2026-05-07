Whirlpool n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires du premier trimestre, suspend son dividende et voit son cours chuter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

7 mai - ** L'action du fabricant d'électroménager Whirlpool WHR.N s'effondre de 17,8 % à 45,05 $ avant l'ouverture du marché

** Le titre de la société recule après que son chiffre d'affaires du premier trimestre a déçu les estimations et que la société a suspendu le versement de son dividende ordinaire

** La société affiche un chiffre d'affaires de 3.272 milliards de dollars au premier trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 3.445 milliards

** La société affirme que la guerre en Iran a entraîné un déclin du secteur aux États-Unis comparable à celui d'une récession, la confiance des consommateurs s'étant effondrée fin février et en mars

** La société a suspendu son dividende afin de donner la priorité à la réduction de sa dette de plus de 900 millions de dollars en 2026

** Stifel abaisse son objectif de cours pour WHR de 55 $ à 45 $; la société explique que "notre révision est entièrement motivée par le déficit du premier trimestre 2026, nos estimations incluant toujours une accélération marquée au second semestre, ce qui nécessitera un changement radical de l'environnement tarifaire"

** Sur 13 analystes, deux recommandent "d'acheter" l'action, huit "de conserver" et trois "de vendre"; l'objectif de cours médian s'établit à 64,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action WHR affichait une baisse de 24,1 % depuis le début de l'année