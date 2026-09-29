Westlake va fermer son usine de PVC en Allemagne et supprimer 120 emplois

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L'entreprise chimique américaine Westlake WLK.N a annoncé mardi qu'elle fermerait son usine de PVC de Cologne, en Allemagne, au premier trimestre 2027, ce qui entraînera la suppression de 120 emplois, dans le cadre d'un transfert de la production vers des sites à moindre coût.

La société a également indiqué qu’elle s’attendait à une baisse de ses résultats financiers au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, invoquant la baisse des prix du PVC et du polyéthylène en Amérique du Nord, la hausse des coûts de transport et le ralentissement du marché immobilier.

Voici plus de détails:

* Westlake prévoit que cette fermeture entraînera environ 205 millions de dollars de charges avant impôts, dont 100 millions de dollars de charges en trésorerie et 105 millions de dollars de charges hors trésorerie

* Elle prévoit d’en supporter environ 110 millions de dollars cette année, et le reste en 2027

* Le site de Cologne dispose d’une capacité de production annuelle de PVC d’environ 165.000 tonnes métriques

* La société a indiqué que les prix du PVC et du polyéthylène en Amérique du Nord avaient baissé au troisième trimestre après avoir augmenté au deuxième trimestre, les hausses initialement observées à la suite du déclenchement du conflit avec l’Iran s’étant modérées

* La hausse des prix du diesel a également entraîné une augmentation des coûts de transport, tandis que la hausse des taux d’intérêt a freiné l’activité dans le secteur du logement, pesant sur les ventes de son segment “Produits pour le logement et les infrastructures”

* Cette fermeture devrait améliorer la rentabilité à long terme des activités européennes de Westlake dans le secteur du chlorovinylique