WestJet commence à mettre hors service ses Boeing 737 en prévision d'une grève imminente

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La compagnie aérienne canadienne WestJet a annoncé vendredi avoir commencé à mettre hors service ses Boeing

BA.N 737, les négociations avec les agents de bord n'ayant pas abouti à un accord, ce qui pourrait entraîner des perturbations du service.

Le personnel de cabine de la compagnie aérienne basée à Calgary, détenue par Onex Corp ONEX.TO , pourrait se mettre en grève dès le 2 août à 00 h 01, heure des Rocheuses (06 h 01 GMT), si les négociations ne débouchent pas sur un accord concernant un différend relatif au travail non rémunéré, avait déclaré jeudi le Syndicat canadien des employés publics, qui représente les agents de bord de WestJet.

Le syndicat demande que le personnel de cabine soit rémunéré dès son arrivée au travail jusqu’à la fin de son service, ce qui n’est pas le cas actuellement.

"Nous restons actifs à la table des négociations afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable dans les meilleurs délais", a déclaré WestJet dans un communiqué vendredi, ajoutant que l'immobilisation des avions lui permet de conserver le contrôle opérationnel.

Les vols WestJet Encore assurés par des Q400 de Bombardier et les vols en partage de code opérés par des partenaires ne sont pas affectés, a-t-elle précisé.

Le Syndicat canadien des employés publics n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.