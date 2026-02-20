Western Union chute après un chiffre d'affaires du T4 inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du fournisseur de services de transfert d'argent Western Union WU.N en baisse de 2,22% à 9,23 $ dans les échanges de pré-marché

** WU annonce un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars au 4ème trimestre, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,045 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare que l'évolution du chiffre d'affaires est largement due à la croissance des services aux consommateurs et des activités numériques de marque, mais compensée par le ralentissement des activités de vente au détail dans les Amériques

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre pour le segment des transferts d'argent aux consommateurs a baissé de 9% en glissement annuel sur une base ajustée

** Sur les 18 sociétés de courtage qui suivent l'action, une la considère comme "achetée" ou supérieure, 11 comme "conservée" et six comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 10 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 1,4 % depuis le début de l'année