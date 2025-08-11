 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Western Union acquiert Intermex pour environ 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 05:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de transfert de fonds Western Union WU.N a déclaré dimanche qu'elle allait acquérir Intermex

IMXI.O , une société américaine qui se concentre sur les transferts de paiements vers l'Amérique latine et les Caraïbes, pour un montant d'environ 500 millions de dollars en numéraire.

Western Union paiera 16 dollars pour chaque action d'Intermex, ce qui représente une prime de plus de 70 % par rapport à la dernière clôture d'Intermex, qui était de 9,28 dollars vendredi.

Western Union, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transfert d'argent, a déclaré que l'opération devrait accroître son bénéfice ajusté par action de plus de 0,10 dollar au cours de la première année complète suivant la conclusion de l'opération.

La société a ajouté que l'opération l'aiderait à se développer dans les "régions d'Amérique latine à forte croissance historique".

Au cours du premier trimestre 2025, Intermex a déclaré qu'elle cesserait de publier des prévisions trimestrielles sur le site . L'entreprise a également revu à la baisse ses prévisions annuelles de bénéfices et de revenus, invoquant l'incertitude économique.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

