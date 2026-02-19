 Aller au contenu principal
Western Digital relance sa marque G-DRIVE pour des produits de stockage externe
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:03

Le spécialiste des disques durs Western Digital (WD) annonce la relance de sa marque G-DRIVE en tant qu'identité unifiée de son portefeuille de produits de stockage externe pour créateurs de contenu et professionnels créatifs dans le design, la photographie, la vidéo ou la musique.

La marque G-DRIVE, également représentée par le logo "G", remplacera la marque SanDisk Professional dans toute la gamme de stockage destinée aux créateurs de WD, incluant les disques de bureau, les lecteurs portables et les systèmes RAID multi-baies "spécialement conçus pour les flux de travail les plus exigeants de la communauté créative" : photographie haute résolution, production vidéo, design graphique et ingénierie audio.

Au service des particuliers, des entreprises et des studios de production, les solutions G-DRIVE prennent en charge l'intégralité du cycle créatif, de la capture sur le plateau et du montage en temps réel à la sauvegarde et à la postproduction. Les produits actuellement commercialisés sous la marque SanDisk Professional passeront à la marque G-DRIVE d'ici la fin du mois.

Cette transition de marque fait suite à la séparation de Western Digital en une société indépendante spécialisée dans les disques durs à la fin février 2025. WD continuera également à proposer des produits HDD dans son portefeuille couleurs, y compris WD Gold pour les entreprises, WD Purple pour la vidéo intelligente, WD Red pour le NAS, WD Blue pour la productivité PC et WD_BLACK pour le jeu.


