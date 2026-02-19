Western Digital relance sa marque G-DRIVE pour des produits de stockage externe
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:03
La marque G-DRIVE, également représentée par le logo "G", remplacera la marque SanDisk Professional dans toute la gamme de stockage destinée aux créateurs de WD, incluant les disques de bureau, les lecteurs portables et les systèmes RAID multi-baies "spécialement conçus pour les flux de travail les plus exigeants de la communauté créative" : photographie haute résolution, production vidéo, design graphique et ingénierie audio.
Au service des particuliers, des entreprises et des studios de production, les solutions G-DRIVE prennent en charge l'intégralité du cycle créatif, de la capture sur le plateau et du montage en temps réel à la sauvegarde et à la postproduction. Les produits actuellement commercialisés sous la marque SanDisk Professional passeront à la marque G-DRIVE d'ici la fin du mois.
Cette transition de marque fait suite à la séparation de Western Digital en une société indépendante spécialisée dans les disques durs à la fin février 2025. WD continuera également à proposer des produits HDD dans son portefeuille couleurs, y compris WD Gold pour les entreprises, WD Purple pour la vidéo intelligente, WD Red pour le NAS, WD Blue pour la productivité PC et WD_BLACK pour le jeu.
Valeurs associées
|285,4250 USD
|NASDAQ
|-3,75%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi de ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite
-
Créé pour aider à la reconstruction de Gaza puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le "Conseil de paix" de Donald Trump tient jeudi sa première réunion dans la capitale américaine, qui bruisse de rumeurs sur une opération militaire massive ... Lire la suite
-
Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré jeudi à Oslo que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit commencer "dès que possible".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer