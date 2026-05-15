West Pharma annonce que ses activités se rétablissent après une cyberattaque

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West Pharmaceutical Services WST.N a déclaré vendredi que ses activités se remettaient progressivement après qu’une cyberattaque survenue au début du mois a perturbé la production et la logistique à l’échelle mondiale.

L'incident, détecté pour la première fois le 4 mai, a conduit l'entreprise à mettre ses systèmes hors ligne et à restreindre l'accès, ce qui a temporairement perturbé ses activités.

Les actions du fabricant de matériel médical ont progressé de plus de 1% dans l'après-midi, après avoir chuté d'environ 7% depuis l'incident.

Ses sites de production de produits à forte valeur ajoutée, y compris son plus grand site à Eschweiler, en Allemagne, sont pleinement opérationnels, l'emballage standard et la plupart des sites West Vantage ayant repris leurs expéditions, a indiqué la société.

West n'a pas divulgué l'impact financier ni fourni de calendrier pour le rétablissement complet, mais a déclaré que l'activité non autorisée avait été maîtrisée et que les risques immédiats avaient été atténués.

Daniel Markowitz, analyste chez Evercore ISI, a déclaré qu'il s'attendait à un certain impact de la cyberattaque sur les résultats du deuxième trimestre, mais qu'il ne prévoyait pas de répercussion sur les perspectives pour l'ensemble de l'année, ajoutant que cet effet était probablement déjà pris en compte dans la baisse du cours de l'action.

Markowitz a ajouté que la flexibilité des capacités pourrait aider les opérations à rattraper leur retard au cours du trimestre, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse.

Stryker SYK.N et Intuitive Surgical ISRG.O ont également signalé des incidents de cybersécurité en mars, tandis que Medtronic MDT.N a révélé un incident en avril.