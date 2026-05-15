EXCLUSIF-SpaceX vise une cotation en bourse le 11 juin sur le Nasdaq

Une personne se tient dans les bureaux de SpaceX, alors que l'entreprise se prépare à déposer une demande d'introduction en bourse, à Starbase

par Echo Wang et ‌Anirban Sen

SpaceX, ​la société du milliardaire Elon Musk, vise une introduction en bourse (IPO) dès le ​11 juin sur l'indice du Nasdaq, ont déclaré ​vendredi des personnes proches ⁠du dossier à Reuters.

SpaceX a accéléré ‌son processus de cotation et prévoit désormais de mettre à disposition ​son prospectus ‌dès mercredi avant un lancement ⁠de la tournée de présentation prévu au 4 juin et une entrée en ⁠bourse le ‌12 juin.

Les dirigeants de l'entreprise spécialisée ⁠dans le vol spatial et ‌l'astronautique tablaient initialement sur une ⁠IPO fin juin, autour de l'anniversaire ⁠de son ‌PDG Elon Musk, selon les sources qui ​ont requis l'anonymat.

Reuters ‌rapportait en mars que SpaceX envisageait une cotation aux ​Etats-Unis sur le Nasdaq dans le cadre d'une introduction en ⁠Bourse (IPO) accélérée qui pourrait être la plus importante de tous les temps.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Nasdaq a refusé de commenter.

(Version française ​Zhifan Liu)