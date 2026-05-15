EXCLUSIF-SpaceX vise une cotation en bourse le 11 juin sur le Nasdaq

Une personne se tient dans les bureaux de SpaceX, alors que l'entreprise se prépare à déposer une demande d'introduction en bourse, à Starbase
par Echo Wang et Anirban Sen
SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk, vise une introduction en bourse (IPO) dès le 11 juin sur l'indice du Nasdaq, ont déclaré vendredi des personnes proches du dossier à Reuters.
SpaceX a accéléré son processus de cotation et prévoit désormais de mettre à disposition son prospectus dès mercredi avant un lancement de la tournée de présentation prévu au 4 juin et une entrée en bourse le 12 juin.
Les dirigeants de l'entreprise spécialisée dans le vol spatial et l'astronautique tablaient initialement sur une IPO fin juin, autour de l'anniversaire de son PDG Elon Musk, selon les sources qui ont requis l'anonymat.
Reuters rapportait en mars que SpaceX envisageait une cotation aux Etats-Unis sur le Nasdaq dans le cadre d'une introduction en Bourse (IPO) accélérée qui pourrait être la plus importante de tous les temps.
SpaceX n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Nasdaq a refusé de commenter.
(Version française Zhifan Liu)
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