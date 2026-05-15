Wall Street crispée par la pression obligataire et le recul de la tech

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en repli vendredi, mise sous pression par la forte remontée des taux obligataires et une vague de ventes des valeurs technologiques, au terme d'une semaine de records.

Le Dow Jones a perdu 1,07%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 1,54% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,24%.

Derrière cette mauvaise passe, "il y a vraiment la hausse des rendements obligataires", commente auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, de la société de services financiers Edward Jones.

Le coût de la dette a grimpé fortement vendredi, dans la foulée des prix du pétrole.

Vers 20H25 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,60%, contre 4,48% la veille en clôture, un plus haut depuis pratiquement un an.

Les échéances à deux et 30 ans suivaient le même mouvement.

Selon Jose Torres, d'Interactive Brokers, le marché "est mis à rude épreuve (...) car aucune lueur d'espoir ne se profile à l'horizon géopolitique".

Donald Trump a dit avoir reçu des paroles encourageantes de Xi Jinping pour aider à une réouverture du détroit d'Ormuz, et des promesses de ne pas livrer d'équipements militaires à l'Iran.

Les déclarations officielles chinoises n'en faisaient toutefois pas mention.

"Il ne semble pas y avoir de percées majeures" pour sortir de l'impasse de la guerre au Moyen-Orient, souligne Angelo Kourkafas.

En conséquence, "on observe une inquiétude croissante concernant la dette publique, car les pays pourraient chercher à amortir l'impact de la hausse des prix de l'énergie par le biais de mesures de soutien aux consommateurs", souligne l'analyste.

Le marché boursier est parvenu à ignorer ces craintes depuis le début du conflit lancé par les frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran, fin février.

Mais, comme à chaque fois, le passage au-delà de 4,50% pour le rendement à dix ans "a provoqué une légère indigestion pour les marchés", assure M. Kourkafas.

En parallèle, la place américaine n'a pas pu s'appuyer sur les valeurs technologiques pour se reprendre. Soutien du marché lors des dernières séances, le secteur des semi-conducteurs a piqué du nez vendredi.

Le fabricant de puces Nvidia et première capitalisation mondiale a perdu 4,42%, Intel a lâché 6,18%, AMD 5,69% et Micron s'est replié de 6,62%.

Au lendemain d'une première séance à Wall Street euphorique avec une envolée de 68%, la start-up américaine de puces électroniques Cerebras a cédé 10,08% à 279,72 dollars.

Selon Angelo Kourkafas, la forte progression de la tech ces derniers temps explique un tel recul, plus que des inquiétudes profondes sur le secteur.

Ailleurs à la cote, le géant Microsoft (+3,55% à 423,95 dollars) a été recherché après que l'investisseur activiste Bill Ackman a annoncé que sa société d'investissement Pershing Square avait acheté des actions du groupe. Microsoft "présente actuellement une valorisation très attractive", a-t-il dit dans un post sur X.

La plateforme américaine de design collaboratif Figma a bondi de 13,24% à 22,92 dollars après avoir dépassé les attentes du marché au premier trimestre et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

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