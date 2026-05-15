Cessez-le-feu prolongé entre Liban et Israël, malgré de nouvelles frappes

De la fumée s'élève d'un site touché par une frappe israélienne dans le village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban, le 15 mai 2026 ( AFP / - )

Israël et le Liban ont donné leur accord à une prolongation de 45 jours du cessez-le-feu pendant de nouvelles négociations entre les deux pays à Washington, même si de nouvelles frappes israéliennes ont visé le sud du Liban vendredi.

Le cessez-le-feu, qui arrivait à expiration dimanche, "va être prolongé de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès", a annoncé la diplomatie américaine après une nouvelle session de négociations directes entre des représentants d'Israël et du Liban menée jeudi et vendredi.

Il s'agissait de la troisième depuis avril entre les deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques.

Le département d'Etat américain a précisé qu'il organiserait un nouveau cycle de discussions visant à conclure un accord politique à long terme les 2 et 3 juin. D'ici là, le Pentagone réunira des délégations militaires des deux pays le 29 mai.

"Nous espérons que ces discussions favoriseront une paix durable entre les deux pays, la pleine reconnaissance de la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun, et l'instauration d'une véritable sécurité le long de leur frontière commune", a commenté la diplomatie américaine.

L'ambassadeur d'Israël à Washington, Yechiel Leiter, a déclaré à l'issue des pourparlers qu'il serait essentiel de garantir la sécurité de son pays.

"Il y aura des hauts et des bas, mais les chances de réussite sont grandes ", a-t-il écrit sur le réseau X.

- "Irresponsable" -

S'exprimant depuis le Liban peu après l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu, le Premier ministre Nawaf Salam a accusé le mouvement pro-iranien Hezbollah d'avoir entraîné le pays dans une nouvelle guerre "irresponsable".

"Assez de ces aventures irresponsables servant des projets ou intérêts étrangers", a-t-il lancé, appelant au soutien des pays arabes, et plus largement de la communauté internationale, dans les négociations avec Israël.

Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 17 avril, Israël poursuit ses frappes au Liban, disant viser le Hezbollah, et le mouvement chiite continue de tirer des roquettes sur des positions israéliennes.

Le Liban a annoncé la mort de trois secouristes du Comité islamique de santé, affilié au Hezbollah, dans un bombardement israélien dans le sud du pays. Selon le ministère de la Santé, la frappe a "directement visé" son centre à Harouf.

Plus de 400 personnes ont péri dans des frappes israéliennes au Liban depuis le début de la trêve, d'après un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Au moment des discussions à Washington vendredi, l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour une dizaine de secteurs dans le sud du Liban et annoncé "mener des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr".

Un journaliste de l'AFP a fait état d'une série de frappes, dont deux ont visé les environs de la ville.

- "Des femmes et enfants" -

Un homme passe en moto devant un bâtiment abritant une ONG, détruit par une frappe israélienne, dans la ville de Tyr, dans le sud du Liban, le 15 mai 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

"Il n'y a ici que des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cette frappe cause de nouveaux déplacements de personnes", a déclaré à l'AFP Hafez Ramadan, qui vit près de l'immeuble visé par la frappe, qui abritait selon lui surtout des déplacés.

Les frappes à Tyr ont fait 37 blessés, dont six membres du personnel médical de l'hôpital, quatre enfants et neuf femmes, selon le ministère de la Santé.

L'Ani a fait état d'autres bombardements dans des localités du sud qui ne figuraient pas dans les ordres d'évacuation.

Le Hezbollah a revendiqué une attaque au drone contre une caserne à Nahariya, dans le nord d'Israël, ainsi que d'autres contre les forces israéliennes positionnées dans plusieurs localités libanaises frontalières. L'armée israélienne est déployée dans cette zone pour pouvoir, selon elle, protéger la population du nord d'Israël des tirs du mouvement pro-iranien.

Israël a dit vendredi avoir tué plus de 220 combattants du Hezbollah durant la semaine écoulée et frappé des centaines de cibles. Elle a annoncé par ailleurs qu'un de ses soldats avait été tué dans le sud du Liban.

Ce décès porte à 20 le nombre de militaires israéliens tués au Liban depuis le 2 mars, lorsque le mouvement chiite a ouvert les hostilités contre Israël, en riposte à l'attaque israélo-américaine contre l'Iran deux jours plus tôt.

Israël, comme les Etats-Unis, appelle Beyrouth à désarmer le Hezbollah.

Un des hauts responsables du mouvement pro-iranien, Mahmoud Qomati, a qualifié les négociations avec Israël "d'humiliantes" et dénoncé "un complot contre le pays".