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West Pharma affirme être pleinement opérationnel après une cyberattaque et ne prévoit aucune répercussion sur ses prévisions pour 2026
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des actions au paragraphe 3, et des commentaires de l'analyste aux points 2 et 3) par Sahil Pandey

West Pharmaceutical Services WST.N a déclaré mercredi avoir rétabli ses activités sur l'ensemble de ses sites après une cyberattaque survenue au début du mois et s'attend à ce que cet incident n'ait pas d'impact significatif sur ses perspectives financières pour 2026.

La société a déclaré qu'elle poursuivait son enquête, mais qu'elle n'avait constaté aucun autre accès non autorisé.

L'action de la société a progressé d'environ 2 % en après-bourse.

* Le fabricant d'équipements médicaux a détecté une intrusion le 4 mai et a confirmé le 7 mai une cyberattaque majeure ayant entraîné le vol de données et le verrouillage de ses systèmes.

* Les analystes d'Evercore ISI ont déclaré: "Nous sommes de plus en plus encouragés par la capacité de WST à revenir rapidement à un fonctionnement normal et à compenser toute perturbation liée à une cyberattaque."

* "WST devrait tirer parti de sa capacité de flexibilité et de ses opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que la direction avait précédemment mises en avant comme un levier pour compenser les perturbations", ont ajouté les analystes.

* La société a déclaré qu'après l'incident, elle avait mis ses systèmes hors ligne à l'échelle mondiale, informé les forces de l'ordre et fait appel à des experts en cybersécurité externes pour faire face à la situation.

* Elle a depuis rétabli ses systèmes centraux et relancé les processus clés tels que la fabrication, la réception et l'expédition sur tous ses sites.

* La société est désormais pleinement opérationnelle sur l'ensemble de ses sites de fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et commerciaux à l'échelle mondiale, a-t-elle déclaré.

* La société a indiqué que l'enquête était en cours, notamment pour évaluer la quantité de données qui aurait pu être affectée.

* La société a déclaré que l'incident n'avait pas eu et ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses prévisions pour le deuxième trimestre ou l'ensemble de l'année 2026.

* Stryker SYK.N ⁠et ​Intuitive Surgical ISRG.O ont également signalé des incidents de cybersécurité en mars, tandis que Medtronic MDT.N a révélé un incident similaire en avril.

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