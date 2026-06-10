Les États-Unis exhortent l'Europe à imposer des restrictions de voyage liées à Ebola avant la Coupe du monde

Des travailleurs de la Croix-Rouge luttant contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo

par Simon Lewis et Giulia Paravicini

L'administration Trump a appelé les pays ‌européens à suivre l'exemple de Washington et à imposer des restrictions de voyage aux personnes ayant récemment séjourné dans les pays d'Afrique centrale touchés par ​l'épidémie d'Ebola, dans l'espoir d'éviter la propagation du virus pendant la Coupe du monde de football, ont déclaré mardi des sources et des responsables.

Le 1er juin, les États-Unis ont publié une démarche — une déclaration diplomatique officielle exprimant leur inquiétude — exhortant les pays européens à mettre en place des restrictions ​de voyage liées à l'épidémie, ont déclaré un diplomate de l'Union européenne basé en Afrique et une deuxième source proche du dossier. Le diplomate a indiqué que les États membres de l'UE n'avaient ​pas répondu.

Le mois dernier, les Centres américains pour le contrôle et la ⁠prévention des maladies (CDC) ont publié un arrêté interdisant l'entrée aux États-Unis aux non-citoyens ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ‌ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents. Les Américains ont été invités à passer par certains aéroports pour y subir des contrôles.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré qu’il ne fallait pas laisser Ebola entrer ​aux États-Unis, et les efforts de l’administration se sont concentrés ‌sur le maintien à l’étranger de toute personne potentiellement exposée au virus, même si le pays dispose ⁠d’installations équipées pour traiter les cas d’Ebola tout en contenant la propagation du virus.

Un responsable du Département d'État a déclaré que ces restrictions de voyage, associées aux promesses de financement des États-Unis pour la lutte contre Ebola, montraient que Washington avait "redoublé d'efforts" pour protéger les Américains contre la souche ⁠Bundibugyo d'Ebola, que l'Organisation mondiale de ‌la santé a déclarée urgence de santé publique de portée internationale.

WASHINGTON APPELLE À UNE ACTION MONDIALE

"Les autres pays doivent ⁠faire leur part pour s’assurer que cette épidémie ne se propage pas davantage. Il faut agir maintenant. Cela inclut des contributions financières et la mise ‌en place de restrictions de bon sens sur les voyages en provenance de la zone touchée", a déclaré ce responsable, qui ⁠s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

"Nous menons des discussions diplomatiques avec des pays du monde entier afin de ⁠coordonner notre approche pour protéger nos ‌citoyens, y compris les millions de visiteurs, de supporters, d’athlètes et de touristes attendus pendant la Coupe du monde de la FIFA."

Le responsable n'a ​pas répondu aux questions concernant la demande officielle adressée aux pays européens, dont Axios ‌a été le premier à faire état.

L'UE n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Marco Rubio et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont ​discuté de la réponse à Ebola lors d’un appel téléphonique mardi, a indiqué le département d’État.

"La priorité absolue et l’objectif principal du Département restent la protection de la santé du peuple américain et la prévention de l’arrivée de cette épidémie d’Ebola sur notre territoire", a déclaré le porte-parole ⁠Tommy Pigott dans un compte rendu de cet appel.

L'administration Trump, qui a essuyé des critiques pour la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international et les coupes dans les fonds d'aide avant l'épidémie, affirme avoir livré 150 tonnes de fournitures médicales et promis plus de 200 millions de dollars directement aux pays touchés, ce qui en fait le plus grand contributeur financier à la riposte à Ebola.

L'épidémie d'Ebola a compliqué certains déplacements à l'approche de la Coupe du monde de football, qui sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique et débutera jeudi.

(Rédigé par Caroline ​Humer et Matthew Lewis ; version française Olivier Cherfan)