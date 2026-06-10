Chine: Les prix à la production progressent au mois de mai

Cheminées de la centrale électrique de Baotou East Hope, à Baotou

‌Les prix à la production ​en Chine ont augmenté en mai pour un troisième mois consécutif, atteignant ​un plus haut depuis le mois ​de juillet 2022, ⁠montrent des données officielles publiées mercredi, ‌laissant suggérer que la flambée des prix de l'énergie ​liée ‌à la guerre au Moyen-Orient ⁠a continué d'alimenter la hausse des coûts.

D'après les données du Bureau ⁠national des ‌statistiques (BNS) l'indice des prix ⁠à la production (PPI) a progressé ‌le mois dernier de ⁠3,9% sur un an contre ⁠une hausse ‌de 2,8% en avril. Le ​consensus ressortait ‌à +3,8%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son ​côté augmenté de 1,2% sur un an en ⁠mai, comme le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 1,3% en mai.

(Yukun Zhang et Liz Lee; version française ​Camille Raynaud)