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Wall Street en ordre dispersé avec le regain des tensions USA-Iran
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 07:01

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New ‌York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant une légère hausse tandis que ​le S&P-500 et le Nasdaq ont reculé, en raison d'un engouement moindre pour les titres technologiques et après que Donald Trump a déclaré qu'il était nécessaire que les Etats-Unis répondent à une attaque imputée à ​l'Iran contre un hélicoptère américain.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 86,10 points, à 50.872,11 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 19,08 points, ​soit 0,26%, à 7.386,65 points.

Le Nasdaq Composite a ⁠reculé de son côté de 250,84 points (0,97%) à 25.678,82 points.

Reprochant à l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère ‌de l'armée américaine qui patrouillait dans la nuit de lundi à mardi près du détroit d'Ormuz, Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les deux pilotes ​de l'appareil étaient indemnes mais qu'il ‌était "nécessaire" de répondre à cette attaque.

Ces commentaires ont jeté une ombre supplémentaire ⁠sur une issue au conflit entre Washington et Téhéran, dont le cessez-le-feu temporaire a été fragilisé par une confrontation directe - certes éphémère - entre Israël et l'Iran pour la première fois depuis début avril.

L'indice de volatilité ⁠de CBOE, considéré comme ‌l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi à un plus haut ⁠depuis le 7 avril.

Déjà en net repli vendredi à la suite des prévisions décevantes de Broadcom, qui ‌ont remis en exergue les inquiétudes sur la valorisation élevée des groupes technologiques liés ⁠à l'intelligence artificielle (IA), le secteur de la "tech" a plongé en séance de plus ⁠de 4%, avant d'effacer ‌une partie de ses pertes pour finir en repli de 1,8%.

Aux yeux de Michael O'Rourke, stratégiste en chef ​de JonesTrading, à Stamford dans le Connecticut, ce ‌mouvement à la baisse est dû notamment à une "rotation" après une accumulation de gains récents. Le message publié dans l'après-midi par Donald ​Trump est venu amplifier la tendance, a-t-il ajouté.

Les investisseurs vont scruter cette semaine des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis et l'IPO très attendue de SpaceX. Les données sur ⁠la consommation pourraient alimenter les préoccupations sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation, alors que les prix de l'énergie ont grimpé.

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(Rédigé par Jean Terzian)

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