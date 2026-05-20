West Pharma affirme avoir repris ses activités normales après une cyberattaque et ne prévoit aucune répercussion sur ses prévisions pour 2026

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West Pharmaceutical Services WST.N a annoncé mercredi avoir rétabli ses activités sur l'ensemble de ses sites après une cyberattaque survenue au début du mois, et estime que cet incident n'aura pas d'impact significatif sur ses perspectives financières pour 2026.

La société a déclaré qu'elle poursuivait son enquête, mais qu'elle n'avait constaté aucun autre accès non autorisé.

* Le fabricant de matériel médical a détecté une intrusion le 4 mai et a confirmé le 7 mai qu'il s'agissait d'une cyberattaque majeure, au cours de laquelle des données ont été dérobées et des systèmes verrouillés.

* La société a déclaré avoir mis ses systèmes hors ligne à l'échelle mondiale, informé les forces de l'ordre et fait appel à des experts en cybersécurité externes pour faire face à l'incident.

* Elle a depuis rétabli ses systèmes centraux et relancé les processus clés tels que la fabrication, la réception et l'expédition sur tous ses sites.

* La société est désormais pleinement opérationnelle sur l'ensemble de ses sites de fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et commerciaux à l'échelle mondiale, a-t-elle déclaré.

* La société a indiqué que l'enquête était en cours, notamment pour évaluer la quantité de données qui aurait pu être affectée.

* La société a déclaré que l'incident n'avait pas eu et ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses prévisions pour le deuxième trimestre ou l'ensemble de l'exercice 2026.

* Stryker SYK.N ⁠et ​Intuitive Surgical ISRG.O ont également signalé des incidents de cybersécurité en mars, tandis que Medtronic MDT.N a révélé un incident similaire en avril.