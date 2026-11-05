Wendy's rejette l'offre de rachat de 1,4 milliard de dollars lancée par Trian et adopte un plan de « pilule empoisonnée »

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* Le plan de droits empêche les investisseurs de détenir plus de 15 % du capital sans l'accord du conseil d'administration

* Trian et ses parties liées détiennent 16,3 % de Wendy's, selon un document réglementaire

* Les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont reculé de 5,7 % au troisième trimestre

(Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique et d'analystes)

par Juveria Tabassum et Koyena Das

Wendy's WEN.O a rejeté une offre de privatisation de 1,4 milliard de dollars émanant du fonds Trian Fund Management, dirigé par l'investisseur activiste Nelson Peltz, et de ses partenaires, et a adopté un plan de « pilule empoisonnée » pour résister à la pression exercée par l'un de ses principaux actionnaires.

L’offre de Trian est intervenue environ trois mois après que Wendy’s eut retiré ses prévisions annuelles, réduit son dividende et lancé un plan de redressement sous la houlette de son nouveau directeur général, Bob Wright, visant à améliorer la valeur des menus et le marketing.

« Cette proposition sous-évalue considérablement la société », a déclaré le comité indépendant du conseil d’administration créé pour évaluer l’offre.

Le plan de droits des actionnaires à durée limitée de la chaîne de restauration vise à empêcher les investisseurs d’accumuler plus de 15 % du capital de la société, à donner à son conseil d’administration le temps d’évaluer les propositions de rachat et à empêcher tout actionnaire de prendre le contrôle sans payer une prime appropriée, a indiqué Wendy’s dans un document réglementaire.

S’il était déclenché, ce plan permettrait aux actionnaires existants d’acheter des actions à prix réduit, réduisant ainsi la valeur de la participation du repreneur potentiel.

« Maintenant que le conseil d’administration a adopté la "pilule empoisonnée", Peltz et Trian devront décider s’ils souhaitent améliorer leur offre, mener une bataille pour le contrôle par procuration ou se rallier aux efforts de redressement de Bob Wright », a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

L'action Wendy's a progressé d'environ 1 % à 7,75 dollars. Le groupe dirigé par Trian avait proposé de payer 7,35 dollars par action en numéraire, soit une prime d'environ 20 % à l'époque.

LES EFFORTS DE TRIAN POUR RETIRER WENDY'S DE LA COTE

Trian et ses parties liées détiennent une participation de 16,3 % dans Wendy's, selon un document réglementaire. Peter May, président de Trian, siège au conseil d'administration de Wendy's depuis 2008, et Bradley Peltz, l'un des fils de Nelson Peltz, y siège depuis 2025 .

Nelson Peltz s’était associé à l’exploitant de restaurants Flynn Group et aux sociétés d’investissement BlueFive Capital et Sixth Street Partners dans le cadre de ce projet d’acquisition, dans le but de relancer les ventes en difficulté de la chaîne de restauration rapide américaine, à l’abri du regard des investisseurs du marché boursier.

Trian, qui avait envisagé de retirer Wendy's de la cote en 2022 avant de faire marche arrière en 2023, a mené campagne pour faire évoluer la stratégie et la composition du conseil d'administration de diverses entreprises, notamment Walt Disney DIS.N , Kraft Heinz KHC.O et Procter & Gamble PG.N .

L’investisseur activiste a refusé de commenter.

Ces dernières années, des sociétés de rachat ont tenté d’acquérir d’autres chaînes de restauration cotées en bourse, notamment Papa John’s, qui a repoussé les offres d’ Irth Capital et d’Apollo Global au cours de l’année dernière.

LE REDRESSEMENT SE CONCRÉTISE

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires à périmètre constant de Wendy’s aux États-Unis a reculé de 5,7 %. Toutefois, son bénéfice par action ajusté, à 13 cents, a dépassé les estimations.

« Nous ne sommes clairement pas satisfaits de ces résultats, mais nous sommes encouragés par plusieurs premiers signes de progrès », a déclaré M. Wright lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que la fréquentation de ses restaurants s’était améliorée d’un trimestre à l’autre au cours du troisième trimestre.

La société a également indiqué avoir signé une lettre d’intention avec Meritage Hospitality Group, opérateur de franchises, en vue d’acquérir jusqu’à 163 restaurants Wendy’s. Elle a par ailleurs rendu son offre de petit-déjeuner facultative dans l’ensemble de ses restaurants aux États-Unis afin de se concentrer sur les repas du midi, du soir et de fin de soirée , plus rentables.

Wendy's a précisé que les autres marchés de Meritage qu'elle ne prévoit pas d'acquérir seront vendus et transférés à d'autres franchisés dans le cadre d'une procédure facilitée par la faillite.

« La balle est dans le camp de Wendy's. Si le redressement de Wright montre des progrès au cours des prochains trimestres, la société bénéficiera d'une valorisation plus élevée. En revanche, si les ventes restent stagnantes, Peltz et Trian gagneront en influence et pourraient obtenir davantage de sièges au conseil d'administration »,a déclaré M. Rocco, de Zacks Investment Research.