Wendy's grimpe, Trian Fund formalise son offre

L'action Wendy's a ouvert en forte hausse mercredi à la Bourse de New York suite à l'officialisation d'une offre publique de rachat de la part de Trian Fund Management, le fonds d'investissement de l'investisseur activiste Nelson Peltz, qui compte retirer la chaîne de restauration rapide de la cote.

A 9h35, le titre grimpait de 16% à 7,1 dollars, à comparer avec une hausse de 0,4% pour l'indice S&P 500 au même moment.

Après plus de deux mois de spéculations, Trian a officialisé ce matin son intention de lancer une offre d'achat à un prix de 7,35 dollars par action en numéraire, soit une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture d'hier soir, dans le but de sortir l'enseigne de la cote et de réorganiser ses activités.

L'opération, qui serait menée aux côtés de l'opérateur de franchises Flynn Group et des firmes d'investissement BlueFive Capital et Sixth Street Partners, valorise l'ensemble du capital de l'entreprise à plus de 1,4 milliard de dollars.

A en croire le document dit 13D déposé aujourd'hui auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, Trian et ses entités affiliées détiennent déjà environ 16,25% du capital de Wendy's.

Des rumeurs apparues dès le mois d'août

Le consortium justifie cette démarche par la nécessité d'isoler l'enseigne spécialisée dans les hamburgers de la pression des marchés financiers, au moment où Wendy's doit faire face à d'importantes échéances de refinancement et à des besoins d'investissements massifs afin de moderniser son réseau.

L'entreprise traverse par ailleurs une période opérationnelle difficile, marquée par une demande faible et des pertes de parts de marché, ce qui l'avait récemment amenée à retirer ses prévisions pour l'exercice 2026. Sa nouvelle direction étudiait depuis quelques mois une série d'options stratégiques dans le cadre d'un plan de redressement.

Introduite en 1985 à un prix d'environ 2,2 dollars, l'action avait atteint des plus hauts en 2003 avant de repartir à la baisse pendant de longues années. Le titre, qui avait rebondi en Bourse au mois d'août sur des rumeurs d'un intérêt de Nelson Peltz, perd encore plus de 15% cette année. Certaines sources rapportent que l'homme d'affaires se penchait sur le dossier depuis 2022.

Dans son avis, Trian précise que sa proposition de rachat doit désormais être examinée par un comité spécial composé d'administrateurs indépendants issus du conseil d'administration de Wendy's, tout en spécifiant qu'aucun accord définitif n'est garanti à ce stade.